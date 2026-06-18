Tre superpetroliere saudite attraversano Hormuz dopo l'accordo USA-Iran

Dati di tracciamento navale rivelano che tre superpetroliere saudite con sei milioni di barili di greggio hanno transitato per lo Stretto di Hormuz poche ore dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto, segnando la più grande ripresa delle esportazioni saudite attraverso la rotta strategica nelle ultime settimane.

Secondo i dati di tracciamento marittimo, tre superpetroliere battenti bandiera saudita, ciascuna con un carico di circa due milioni di barili di greggio per un totale di sei milioni di barili, hanno attraversato lo Stretto di Hormuz poche ore dopo la firma dell'accordo tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l' Iran , che prevede la fine del conflitto nella regione.

L'analisi dei movimenti navali condotta da Reuters evidenzia che si tratta del più consistente flusso di petroliere saudite attraverso lo stretto nelle ultime settimane, un evento che segnala una ripresa significativa delle esportazioni di greggio dalla penisola arabica attraverso la rotta strategica del Golfo Persico. Fino ad ora, a causa delle tensioni iniziate il 28 febbraio che avevano bloccato il transito, l'Arabia Saudita aveva spostato la maggior parte delle sue spedizioni verso il terminal di Yanbu sul Mar Rosso, deviando centinaia di milioni di barili lontano dal passaggio obbligato di Hormuz.

Il nuovo accordo sembra quindi ripristinare la normalità logistica per i maggiori produttori del Golfo, con implicazioni importanti per i flussi globali di petrolio e la stabilità dei prezzi. Le immagini fornite dall'agenzia WANA mostrano le navi nelle acque dello stretto, vicino alla spiaggia di Bandar Abbas, in Iran, in data 17 giugno 2026





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Petrolio Arabia Saudita Stretto Di Hormuz Iran USA Donald Trump Golfo Persico Esportazioni Supertankers Accordo Conflitto Greggio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vertice G7 a Évian: accordo USA-Iran e riapertura dello Stretto di HormuzIl G7 si apre in Francia con l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran come tema centrale. I leader discutono le conseguenze dell'intesa e la riapertura dello Stretto di Hormuz. Francia e Gran Bretagna sono pronte a guidare una missione di sminamento con Olanda e Italia. L'accordo è stato accolto con favore da Berlino, Parigi, Londra e Roma.

Read more »

S&P: accordo Usa-Iran primo passo per riaprire Hormuz, recupero sarà gradualeL’accordo quadro annunciato tra Stati Uniti e Iran rappresenta il primo passo concreto verso la risoluzione della crisi nello Stretto di Hormuz, ma il...

Read more »

G7: leader, ’sosteniamo intesa Usa-Iran e riaffermiamo diritto transito Hormuz’Missione a guida Francia-Uk può facilitare ripresa traffico

Read more »

G7 sostiene accordo USA-Iran e ripresa traffico marittimo nello Stretto di HormuzLa piattaforma TankerTrackers segnala il transito di petroliere iraniane attraverso la zona di blocco statunitense, mentre il G7 accoglie positivamente l'accordo tra Stati Uniti e Iran e sottolinea l'importanza dell'iniziativa di difesa guidata da Francia e Regno Unito per proteggere il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz. I leader ribadiscono la necessità di un accordo diplomatico solido per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari.

Read more »