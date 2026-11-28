Ucraina e Russia scontrano su proposta tregua Mar Nero. Mosca chiede protezione petrolio, Kiev rifiuta. Raid aerei su Zaporizhzhia, Donetsk e Chernihiv causano vittime civili.

Le tensioni tra la Russia e l'Ucraina raggiungono un nuovo picco di intensità nel contesto delle operazioni belliche, con un forte focus sulle iniziative diplomatiche nel Mar Nero. Mentre Kiev trasmette ai partner internazionali le condizioni per una potenziale sospensione delle ostilità in mare, le forze russe continuano a colpire duramente diverse regioni ucraine, causando un pesante bilancio di vittime e danni infrastrutturali. Il conflitto sta infatti mostrando due fronti paralleli: uno politico, dove si cerca di delineare un possibile cessate il fuoco limitato alle acque, e uno militare, caratterizzato da aggressioni continue contro infrastrutture civili e centri abitati.

Raid russi su Zaporizhzhia e vittime civili

Nelle ultime ventiquattro ore, le autorità ucraine hanno documentato un'ondata di attacchi russi che hanno interessato la regione di Zaporizhzhia, Donetsk e Chernihiv. A Zaporizhzhia, le Forze Armate di Mosca hanno condotto 701 attacchi contro 49 centri abitati. Le conseguenze sono state immediate, con il bilancio che registra una persona uccisa e cinque feriti. Oltre alle vittime, si registrano gravi danni a case, veicoli e alle infrastrutture locali, con conseguenti difficoltà nella fornitura di energia elettrica alle comunità colpite.

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Anche la regione di Donetsk ha subito una pressione significativa, con attacchi che hanno colpito la popolazione civile. Secondo i dati aggiornati al 27 novembre, quattro civili sono morti e altri otto hanno riportato ferite a causa dei bombardamenti russi. La regione di Chernihiv, dal canto suo, ha registrato un bilancio ancora più drammatico, con otto morti e dieci feriti nelle ultime ventiquattro ore. Un raid ha colpito attività produttive e ha causato vittime anche presso un liceo situato nella regione, evidenziando la crescente pericolosità degli attacchi contro obiettivi sensibili.

Negoziati per la tregua nel Mar Nero

Il ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiha ha annunciato ufficialmente che Kiev ha trasmesso ai propri partner le condizioni dettagliate per una possibile tregua nel Mar Nero. L'Ucraina attende ora la risposta ufficiale del Cremlino, mentre paesi come India, Turchia ed Egitto stanno svolgendo un ruolo attivo negli sforzi di de-escalation e mediazione nella regione. L'obiettivo dichiarato da Kiev è ripristinare la libertà di navigazione e garantire che l'esportazione ininterrotta dei prodotti agricoli ucraini possa raggiungere i mercati internazionali, richiamando la struttura dell'accordo sui cereali del Mar Nero, abbandonato dalla Russia nel luglio 2023.

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Tuttavia, la proposta non prevede una cessazione generale delle ostilità terrestri o aeree. Si tratta di un cessate il fuoco marittimo circoscritto, con uno scopo preciso: proteggere il traffico commerciale civile e assicurare che le esportazioni agricole ucraine non vengano ostacolate. Questa distinzione è cruciale per comprendere la posizione di Kiev, che vuole separare la questione dei cereali da quella energetica, cercando di evitare che la protezione del commercio agricolo serva a tutelare involontariamente interessi strategici russi.

La disputa sul petrolio e le posizioni russe

La Russia ha posto una condizione diversa e più complessa per accettare qualsiasi accordo. Mosca ha chiesto esplicitamente che nella tregua vengano incluse disposizioni specifiche sulla sicurezza delle esportazioni di petrolio. Per il Cremlino, il Mar Nero rappresenta una rotta strategica fondamentale non solo per il traffico commerciale generale, ma anche per le vendite estere di greggio, oltre che per il traffico militare. Di conseguenza, Mosca considera la protezione delle proprie esportazioni energetiche come un elemento imprescindibile per qualsiasi negoziazione.

Kiev respinge fermamente questa equazione. Secondo quanto dichiarato dal ministro Sybiha, l'Ucraina è disposta a valutare una sospensione degli attacchi al settore petrolifero russo soltanto nell'ambito di un accordo più ampio sulla cessazione delle ostilità energetiche. Questa proposta dovrebbe coprire l'intero settore energetico, evitando che la tregua nel Mar Nero diventi uno scudo protettivo per le vendite di petrolio russo. La distinzione è rilevante perché trasformerà la proposta di Kiev in uno strumento puramente commerciale, mentre Mosca cerca di inserirvi una clausola economica strategica.

Requisiti per un accordo operativo

Per trasformare la proposta in un accordo operativo ed effettivo, sarebbero necessarie almeno tre garanzie fondamentali. In primo luogo, è richiesto un impegno verificabile a non colpire navi civili, porti e rotte commerciali. In secondo luogo, devono essere istituiti meccanismi di monitoraggio e comunicazione efficaci tra le parti per garantire il rispetto del cessate il fuoco. Infine, è necessaria una definizione chiara di ciò che rientra nella tregua, per evitare che il petrolio diventi una clausola implicita o una leva di ricatto contro l'Ucraina.

La mediazione di Turchia, India ed Egitto potrebbe essere decisiva proprio per costruire queste garanzie. La Turchia, controllando l'accesso al Mar Nero attraverso gli Stretti, ha un potere fisico diretto sulla regione. India ed Egitto, dal canto loro, sono tra i destinatari rilevanti delle esportazioni agricole ucraine e hanno un forte interesse economico a mantenere stabili i flussi commerciali. Il loro coinvolgimento potrebbe fornire le necessarie sicurezze internazionali per un accordo che finora sembra lontana dall'essere raggiunta.

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Attacchi aerei e il ponte di Kerch

Intanto, il conflitto aereo continua senza sosta. Nella notte tra il 27 e il 28 novembre, l'aviazione ucraina ha segnalato 162 droni russi lanciati contro il Paese, di cui 74 a propulsione a getto. La difesa aerea ucraina ha affermato di aver abbattuto 141 di questi velivoli, dimostrando la continua pressione sulle difese aeree. Parallelamente, secondo diverse testate giornalistiche, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe chiesto ai comandanti militari di puntare alla distruzione completa del ponte di Kerch, il collegamento strategico tra la Crimea e la Russia.

Le fonti citate parlano di nuovi attacchi in preparazione, dopo lo strike del 18 novembre che avrebbe danneggiato parte della carreggiata e di una struttura portante del ponte. La struttura rappresenta un nodo logistico cruciale per Mosca, che la utilizza per rifornire le truppe e le amministrazioni nella Crimea occupata. Un eventuale crollo definitivo della struttura avrebbe conseguenze non soltanto militari, ma anche fortemente simboliche, trattandosi di uno dei progetti più visibili del governo russo dopo l'annessione illegale della penisola nel 2014.

Conseguenze economiche e future mosse

Le ripercussioni economiche degli attacchi alle raffinerie russe e le dinamiche nel Mar Nero continueranno a influenzare i mercati energetici globali. La Russia ha deciso di prorogare fino al 31 marzo 2027 il divieto di esportazione della maggior parte del carburante per aviazione, una mossa che riflette la volontà di controllare le risorse interne e sostenere lo sforzo bellico. Questa decisione, combinata con la richiesta russa di proteggere le esportazioni di petrolio tramite accordi navali, dimostra la complessità delle strategie economiche in gioco.

L'Ucraina continua a cercare di bilanciare la necessità di difendere le proprie esportazioni agricole con la volontà di indebolire le infrastrutture logistiche russe. La situazione rimane fluida e dipenderà fortemente dalla risposta del Cremlino alla proposta di tregua inviata da Kiev. Mentre le mediazioni di Turchia, India ed Egitto procedono, il fronte militare resta attivo, con continui raid e attacchi che influenzano direttamente la popolazione civile e le infrastrutture critiche in tutto il Paese.