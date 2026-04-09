Tregua Pasquale in Ucraina: Un Segnale di Distensione in Attesa di Negoziati

La Russia annuncia un cessate il fuoco di 48 ore per la Pasqua ortodossa, in un momento di stallo delle trattative. Zelensky chiede a Meloni di sbloccare gli aiuti UE e sottolinea l'importanza di garanzie di sicurezza. Sul campo, gli scontri continuano, evidenziando l'urgenza di una soluzione pacifica.

Un cessate il fuoco di 48 ore in occasione della Pasqua ortodossa è stato annunciato dal presidente russo, un gesto che, seppur breve, potrebbe segnare un segnale di distensione nel conflitto in corso. Lo stop delle ostilità, che entrerà in vigore per le forze armate russe dalle ore 15 italiane di sabato 11 a mezzanotte di domenica 12, è un segnale di speranza in un momento di stallo delle trattative.

Il Cremlino si aspetta che anche Kiev rispetti questa tregua, ma la situazione sul campo rimane fluida e incerta. Questa iniziativa arriva dopo la proposta di una 'tregua energetica' avanzata da Zelensky, sullo sfondo dei continui bombardamenti alle infrastrutture civili, una mossa che sottolinea la necessità di trovare soluzioni concrete per alleviare le sofferenze della popolazione ucraina. La tregua pasquale, sebbene limitata, potrebbe creare un'opportunità per avviare un dialogo più ampio, soprattutto in vista della ripresa dei negoziati trilaterali tra Washington, Kiev e Mosca, un momento cruciale per il futuro del conflitto.\Zelensky, in un'intervista alla Rai, ha sottolineato l'importanza di questa tregua, chiedendo alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di far sentire la sua voce per sbloccare il pacchetto di aiuti dell'UE da 90 miliardi di euro a favore dell'Ucraina. Il leader ucraino ha evidenziato come gli Stati Uniti, fino al cessate il fuoco dichiarato, fossero maggiormente concentrati sul Medio Oriente, portando a un temporaneo posticipo dei negoziati a tre. Le priorità per la ripresa dei colloqui includono garanzie di sicurezza, il finanziamento dell'esercito ucraino dopo la fine della guerra e l'ottenimento di sistemi di difesa aerea, elementi vitali per la protezione del paese e della regione. Tuttavia, la questione più spinosa rimane la reazione degli Stati Uniti a una potenziale nuova aggressione russa. Sul fronte europeo, l'impasse persiste sul finanziamento da 90 miliardi di euro deciso nel vertice dell'UE di dicembre, bloccato dal veto dell'Ungheria, che accusa Kiev di impedire il ripristino del flusso di petrolio russo attraverso l'oleodotto Druzhba. Zelensky ha elogiato il ruolo di Giorgia Meloni come leader influente, sottolineando la necessità di sbloccare gli aiuti e la sua influenza con gli Stati Uniti e Bruxelles per esercitare pressione sulla Russia.\Sul campo, la situazione rimane drammatica. Un attacco russo nella regione di Zaporizhzhia ha causato la morte di una persona e il ferimento di quattro, mentre in Russia un civile è deceduto a causa dei detriti di un drone ucraino nel distretto di Krymsk, nel Territorio di Krasnodar. Questi eventi sottolineano la brutalità della guerra e l'urgente necessità di trovare una soluzione pacifica. Il continuo scambio di salme tra le due parti, con Mosca che ha consegnato 1.000 corpi in cambio di 41, evidenzia l'impatto umano devastante del conflitto. L'annuncio della tregua pasquale, pur rappresentando un barlume di speranza, non cancella le sofferenze della popolazione e l'urgenza di trovare una soluzione diplomatica che metta fine a questa guerra





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