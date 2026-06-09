Tregua temporanea tra Iran e Israele dopo l'appello di Trump, ma le tensioni permangono

Dopo un rapido scambio di attacchi tra Iran e Israele, entrambe le parti hanno accettato una pausa delle ostilità su richiesta del presidente Trump. Tuttavia, Teheran avverte che riprenderà gli attacchi se Israele continuerà a colpire Hezbollah in Libano. Il conflitto, iniziato a febbraio, rimane complesso con coinvolgimenti regionali e minacce di escalation.

Una scia luminosa illumina il cielo durante un attacco missilistico iraniano verso Israele , osservata da Gerusalemme il 7 giugno 2026. L'episodio più recente nel conflitto tra Iran e Israele ha visto Teheran lanciare missili verso territorio israeliano in risposta a presunti attacchi contro il gruppo filo-iraniano Hezbollah nei pressi di Beirut.

Israele ha replicato colpendo sistemi di difesa aerea e un impianto petrolchimico iraniano, accusato di produrre missili balistici. La Guardia Rivoluzionaria Islamica ha dichiarato di aver condotto a sua volta un attacco contro un impianto simile nella città israeliana di Haifa. Le ostilità sono state momentaneamente sospese dopo un appello del presidente statunitense Donald Trump, ma Teheran ha avvertito che riprenderà se Israel continuerà a colpire Hezbollah in Libano.

Il conflitto, iniziato il 28 febbraio, aveva visto una tregua l'8 aprile, ma le violenze sono continuate nel Golfo. Trump ha dichiarato in un'intervista di aver avvertito il primo ministro Netanyahu che, se Israele dovesse tornare a guerreggiare con l'Iran, potrebbe ritrovarsi a combattere da solo. L'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, ha respinto le voci di pressioni, descrivendo i colloqui tra i due leader come cooperativi.

Un ufficiale militare israeliano ha affermato che il paese è pronto a proseguire le operazioni per tutto il tempo necessario, mentre funzionari iraniani hanno espresso toni simili di sfida, minacciando di riprendere gli attacchi contro interessi statunitensi nella regione. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha esortato tutte le parti a esercitare la massima moderazione. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha riferito che Teheran sta scambiando messaggi con Washington in un'atmosfera di sospetto estremo.

Ebrahim Azizi, capo della commissione per la sicurezza nazionale del parlamento iraniano, ha avvertito che qualsiasi azione contro la sicurezza nazionale iraniana o contro gli alleati nella regione, inclusi gli Houthi dello Yemen, incontrerà una risposta decisiva e costosa. Gli Houthi, allineati con l'Iran, hanno dichiarato di aver lanciato missili verso Israele e di voler interrompere la navigazione israeliana nel Mar Rosso.

L'esercito israeliano ha detto di aver intercettato un obiettivo aereo sospetto proveniente dallo Yemen dopo l'attivazione delle sirene nella zona di Eilat. Gli Houthi sono finora rimasti in gran parte ai margini della guerra regionale, ma controllano un'area strategica all'imbocco del Mar Rosso, via alternativa importante per il trasporto di petrolio mediorientale. A Teheran, i media hanno riferito di esplosioni e dell'intercettazione di un drone da parte delle difese aeree, senza danni o vittime immediate.

I voli all'aeroporto di Imam Khomeini sono ripresi dopo quasi 24 ore di sospensione seguita all'attacco missilistico iraniano. Israele non ha mai sospeso la sua campagna in Libano, che ha provocato migliaia di vittime, sostenendo che vada trattata separatamente da qualsiasi tregua tra Stati Uniti e Iran. Anche Hezbollah continua i suoi attacchi.

Teheran afferma da tempo che qualsiasi accordo di pace con gli Stati Uniti dipende in parte dalla fine dei combattimenti in Libano, dove Israele è intervenuto a marzo per colpire combattenti Hezbollah che avevano aperto il fuoco oltre confine





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