Tregua tra Israele e Libano: negoziati in corso e blocco navale prosegue

Dopo 48 giorni di conflitto, è entrato in vigore un cessate il fuoco di 10 giorni tra Israele e Libano, mediato dagli Stati Uniti. Intanto, Washington e Teheran mantengono contatti per nuovi negoziati, con il coinvolgimento del Pakistan, mentre il blocco navale dello Stretto di Hormuz continua a limitare il traffico marittimo.

Dopo 48 giorni di intensi combattimenti, il Medio Oriente ha conosciuto un momento di tregua. Alle 23:00 ora italiana di venerdì 17 aprile 2026, è entrato in vigore un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Libano , frutto di una complessa mediazione diplomatica condotta dagli Stati Uniti .

L'intesa, inizialmente prevista per una durata di dieci giorni, mira a creare le condizioni per negoziati più ampi volti a stabilire una pace definitiva nella regione. Tuttavia, l'effettiva tenuta di questo accordo è ancora tutta da verificare, data la volatilità della situazione e i precedenti storici di fragile stabilità.

Parallelamente, gli Stati Uniti e l'Iran proseguono i loro contatti, seppur informali, con l'obiettivo di riavviare un dialogo costruttivo per porre fine al conflitto generale, un processo che vede anche il coinvolgimento del Pakistan quale mediatore.

La tensione persiste invece nello Stretto di Hormuz, dove il doppio blocco navale imposto dagli Stati Uniti ha di fatto paralizzato la circolazione marittima. Nelle 72 ore successive all'implementazione del blocco, lunedì, si è registrata una drastica riduzione del traffico, con sole 14 navi che hanno attraversato lo strategico snodo marittimo. Questa situazione sottolinea la gravità della crisi e le ripercussioni economiche e strategiche che essa comporta per il commercio internazionale e per l'approvvigionamento energetico globale.

In questo contesto, il direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), Fatih Birol, ha espresso cauta speranza riguardo alla disponibilità di carburante per aerei in Europa, suggerendo che, nonostante le criticità, alcune filiere produttive potrebbero essere in grado di mantenere un livello operativo sufficiente per evitare un collasso completo.

La notizia del cessate il fuoco, sebbene accolta con sollievo, è arrivata dopo una notte di continui scambi di fuoco tra Hezbollah e l'esercito israeliano. Quest'ultimo, infatti, ha proseguito i propri bombardamenti su diverse città del sud del Libano, secondo quanto riportato dai media statali libanesi.

Dalla parte libanese, Hezbollah ha lanciato missili e droni contro il nord di Israele, colpendo in particolare aree vicine alla linea di demarcazione, causando almeno due feriti gravi, secondo fonti israeliane. L'escalation degli attacchi è stata particolarmente intensa nelle ore immediatamente precedenti l'entrata in vigore della tregua, quasi a voler sfruttare gli ultimi momenti utili prima dello stop imposto dagli accordi.

Le clausole dell'accordo di cessate il fuoco, come confermato ufficialmente poco dopo che il Primo Ministro israeliano Netanyahu ha dato il suo assenso, delineano un quadro preciso per la prossima fase. Il governo libanese si è impegnato in maniera vincolante a disarmare Hezbollah e a garantire che l'organizzazione sciita non possa più intraprendere azioni ostili contro Israele. Questo punto è cruciale per la sostenibilità dell'accordo, poiché la capacità del Libano di esercitare la propria sovranità e controllo sul proprio territorio è stata posta come condizione fondamentale per un'eventuale estensione della tregua.

L'esercito israeliano, d'altra parte, potrà ricorrere alla forza esclusivamente per autodifesa in caso di attacchi in corso, pianificati o imminenti. Qualsiasi altra azione offensiva contro obiettivi libanesi è categoricamente vietata. Le forze di sicurezza libanesi sono state riconosciute come le uniche responsabili della sovranità e della difesa nazionale del paese, un riconoscimento che implicitamente pone anche la responsabilità della gestione delle milizie paramilitari come Hezbollah sotto l'egida del governo di Beirut.

Gli Stati Uniti, nel frattempo, si sono offerti di facilitare ulteriori negoziati tra Israele e Libano con l'obiettivo di risolvere tutte le questioni in sospeso, inclusa la definizione della linea di confine tra i due stati, una demarcazione che manca ancora di una definizione ufficiale e che rappresenta una fonte storica di attrito. L'amministrazione americana ha anche fatto sapere che i leader di Libano e Israele potrebbero incontrarsi entro la prossima settimana o quella successiva, segnando il primo vertice tra le due nazioni in oltre quarant'anni.

Il Presidente Trump si è detto fiducioso che Hezbollah rispetterà l'accordo, ma ha anche sottolineato che il governo libanese dovrà assumersi la piena responsabilità di gestirne le attività e, possibilmente, il disarmo, un impegno che Beirut aveva già vagamente sottoscritto in passato senza però produrre risultati tangibili.

La dichiarazione di Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano, attribuendo il successo del cessate il fuoco alla fermezza di Hezbollah e all'unità tra quest'ultimo e l'Iran, evidenzia la complessa dinamica delle alleanze regionali e il ruolo giocato da attori non statali nel determinare gli equilibri geopolitici. L'Iran aveva fin da subito spinto con insistenza per un cessate il fuoco anche in Libano, arrivando a minacciare di non rispettare l'accordo di tregua precedentemente raggiunto con gli Stati Uniti per il mese di aprile, se tale richiesta non fosse stata accolta. Questo dimostra come la questione libanese fosse un elemento imprescindibile per Teheran nel quadro delle negoziazioni più ampie.

L'intesa di massima tra Iran e Stati Uniti, raggiunta nella notte tra il 7 e l'8 aprile, prevedeva un periodo di due settimane di sospensione delle ostilità, un accordo che ora si estende implicitamente anche al fronte libanese grazie alla pressione e all'influenza iraniana. Sebbene la situazione sia ancora incerta e lontana da una soluzione definitiva, l'entrata in vigore del cessate il fuoco rappresenta un passo significativo verso una potenziale distensione. La comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi, sperando che la tregua possa consolidarsi e aprire la strada a negoziati duraturi, ma consapevole delle sfide che permangono, a partire dalla gestione delle milizie e dalla definizione dei confini. Il futuro della regione dipenderà dalla capacità di tutte le parti coinvolte di rispettare gli impegni presi e di lavorare concretamente per una pace stabile e duratura, affrontando le cause profonde dei conflitti che da decenni affliggono il Medio Oriente





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