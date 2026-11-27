Analisi del trekking notturno sul monte Rinjani a Lombok: storia del vulcano, sfide per i turisti e gravi problemi di rifiuti che minacciano il parco nazionale.

Un'esperienza di trekking notturno sul monte Rinjani, situato a est di Bali nell'isola di Lombok, ha messo alla prova l'endurance di due turisti, un adulto e suo figlio Julien di ventuno anni, mentre cercavano di raggiungere la vetta per ammirare l'alba sul cratere vulcanico e il lago di Segara Anak. La salita, iniziata dopo una notte di sonno insufficiente passata in tenda sul bordo del cratere a duemilacinquecentocinquanta metri, si è rivelata uno dei percorsi montani più impegnativi sperimentati, con pendenze ripide e terreno sabbioso che ha richiesto ore di fatica continua oltre i tremila metri di altitudine.

Geografia e Storia Geologica del Vulcano

Il monte Rinjani, noto storicamente come monte Samalas, rappresenta una delle formazioni vulcaniche più significative dell'arcipelago indonesiano e il secondo vulcano più alto della nazione. La sua storia geologica è segnata da un evento catastrofico accaduto nel dodicisettecentocinquantasette, quando un'eruzione esplosiva di tale intensità da disperdere cenere in gran parte del mondo, provocando il collasso della vetta originale. Questo collasso ha dato origine a una caldera larga otto chilometri, all'interno della quale si è formato il lago Segara Anak.

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Dopo questa eruzione devastante, la montagna ha assunto il nome attuale di Rinjani, probabilmente in onore della dea Anjani, figura protettrice spirituale del vulcano secondo la mitologia locale. Nel corso dei secoli, l'attività vulcanica ha modellato ulteriormente il paesaggio, portando alla comparsa dal lago di una nuova cima più piccola chiamata monte Barujari, comunemente nota come il figlio del Rinjani. L'ultima eruzione documentata risale al duemilasedici, mentre un terremoto avvenuto due anni dopo ha provocato un piccolo tsunami nella zona circostante.

Logistica del Trekking e Ruolo dei Portatori

Il percorso turistico verso la vetta è accessibile a circa quattrocentocinquanta visitatori al giorno, i quali devono ottenere i permessi necessari per intraprendere l'ascensione, anche se non esistono restrizioni simili per gli abitanti del posto. La maggior parte dei turisti, inclusi i partecipanti a questo specifico viaggio, sceglie la via di Sembalun come punto di partenza, poiché rappresenta il percorso più diretto verso la sommità, un luogo che detiene un profondo valore spirituale sia per la comunità musulmana sia per quella indù presente nella regione.

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L'organizzazione logistica dell'escursione ha visto il ruolo cruciale dei portatori locali, figure fondamentali per il successo delle imprese escursionistiche sulla montagna. Questi uomini trasportano carichi pesanti fino a cinquanta chili di attrezzatura e provviste, suddivise in due ceste fissate a delle aste bilanciate sulle spalle, spesso senza l'uso di imbottiture protettive e indossando semplicemente infradito o, in alcuni casi, camminando completamente a piedi nudi. Nonostante la fatica fisica estrema, i portatori procedono a velocità spedita, guadagnando compensationi considerate oneste secondo gli standard economici locali, pur lavorando solo per nove mesi l'anno durante la stagione escursionistica che esclude i mesi di pioggia da gennaio a marzo.

Impatto Ambientale e Gestione del Parco Nazionale

Nonostante la bellezza naturale del percorso, l'esperienza del trekking è stata significativamente compromessa dalla presenza massiccia di rifiuti abbandonati lungo il sentiero, tra cui salviettine umidificate e altri detriti, creando uno spettacolo deplorevole che ha offuscato il piacere dell'ascensione. Questa situazione di degrado ambientale è attribuibile a una politica di gestione del parco nazionale che, a causa della percezione che i controlli sugli zaini degli escursionisti rappresentino una violazione della privacy, preferisce non ispezionare i bagagli, permettendo così la deturpazione della natura invece di far rispettare le norme vigenti.

La riluttanza delle autorità locali a effettuare controlli rigidi, temendo l'impopolarità tra i visitatori, ha portato a una situazione in cui molte persone mentono sulla conformità alle regole o approfittano della mancanza di fiscalização. Questa scelta burocratica miope ha permesso ai rifiuti di accumularsi ovunque lungo il sentiero, dall'inizio del percorso nel villaggio di Sembalun fino alle quote più elevate, dimostrando una grave lacuna nella sostenibilità del turismo di massa in quest'area protetta e mettendo a rischio l'integrità ecologica del sito sacro per le comunità locali.