Trend Moda Inverno 2026: La Camicia di Flanella, Alleata Irresistibile
Scopri come indossare la camicia in flanella pesante per l'inverno 2026. Stile per ogni età, dai look streetwear a quelli eleganti, con denim e accessori.
La camicia invernale in flanella pesante si conferma l'alleata di stile imprescindibile per il guardaroba stagionale, offrendo un'alternativa sofisticata e originale rispetto alle classiche maglierie. Questo capo, pesante quanto basta per garantire la giusta copertura termica, evoca la grafica del plaid ma eleva l'aspetto con un tocco decisamente più chic, diventando il protagonista assoluto della stagione fredda.
Fondamentale per ogni età e stile
I look che vedono la flanella come protagonista sono studiati per essere replicabili da donne di tutte le fasce d'età, specificamente dai venti ai sessant'anni. La versatilità del capo permette di spaziare da abbinamenti semplici e raffinati, come quelli con jeans denim o pantaloni sartoriali, a guizzi di stile audaci che trasformano la camicia in un abito corto, dimostrando una adattabilità unica al contesto contemporaneo.Also readTendenza Autunno Inverno 2026 Stivali Jane Birkin Lusso
Sostituta invernale della camicia in cotone
La camicia di flanella pesante funge in primis da sostituta della classica shirt in cotone popeline per la stagione invernale, mantenendo le stesse modalità di vestibilità ma con una diversa percezione tattile. Si indossa con la stessa naturalezza dell'originale, abbinandola a stivaletti, mocassini e sneakers, dove il segreto per renderla ulteriormente interessante risiede nella sperimentazione cromatica, partendo proprio dall'abbinamento con il colore del denim.
La variante Shacket e l'uso come cintura
La variante ancora più cool da provare è quella che prevede l'uso di shacket o overshirt, capi ibridi a metà tra camicia e giacca con un fit oversize. In questa configurazione, la maxi shirt viene indossata a mo' di abito corto, rigorosamente abbinata a stivali alti per rendere l'ensemble estremamente raffinato. La scelta di capispalla ricercati, dal trench classico al cappotto tailoring, si mostra perfetta per completare l'outfit con eleganza.
Tra le ultime manie dello street style si impone l'uso della camicia di flanella indossata a mo' di cintura, un dettaglio di styling da copiare nell'inverno 2026. Il capo viene legato in vita con un nodo frontale, applicato sulla vita dei jeans ma anche direttamente sulla giacca o sul cappotto, aggiungendo struttura visiva al silhouette.
Stratificazione e dettaglio finale
Infine, la flanella può essere indossata sopra il maglione, sia aperta che chiusa, per aggiungere ulteriore tepore alla mise quotidiana. Questa tecnica di stratificazione non solo aumenta la funzionalità termica del look, ma aggiunge un livello di complessità visiva, confermando la camicia in flanella come un elemento multifunzionale e indispensabile nel panorama della moda invernale attuale.
Get an alert when there is news on LifestyleFollow Lifestyle