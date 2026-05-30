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Trenitalia rafforza l'offerta per rispondere all'aumento della domanda

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Trenitalia rafforza l'offerta per rispondere all'aumento della domanda
TrenitaliaFrecciarossaIntercity
📆5/30/2026 8:30 AM
📰leggoit
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Trenitalia rafforza l'offerta sui treni ad alta velocità Frecciarossa e InterCity per rispondere all'aumento della domanda di viaggiatori. Il potenziamento riguarda anche le destinazioni internazionali e le località marittime.

Accresciuta la capacità dei treni e incrementati i collegamenti interni ed esteri: tra le mete più popolari anche la costa ligure e le grandi destinazioni culturali.

La domanda è orientata soprattutto verso località marittime, destinazioni d'interesse culturale e mete internazionali. La Versilia e le spiagge della Riviera romagnola sono tra le mete più richieste. Alta l'attrattiva anche lungo l'Adriatico e al Sud, con città come Lecce, Foggia, San Benedetto del Tronto e Termoli, insieme a Trieste e Bolzano. Per rispondere all'aumento della domanda, Trenitalia rafforza l'offerta sui treni ad alta velocità Frecciarossa con convogli in composizione doppia.

Il potenziamento riguarda anche le soluzioni InterCity e InterCity Notte, che incrementano la disponibilità di posti fino al 2 giugno. Sul versante internazionale, continuano i servizi EuroCity lungo i corridoi del Gottardo e del Sempione, collegando destinazioni come Zurigo, Basilea, Ginevra e Berna con l'Italia. Gli EuroNight mettono in rete direttrici tra Roma, Firenze e Bologna, Austria e Germania, fino a città come Vienna, Salisburgo e Monaco di Baviera.

Il servizio Regionale copre circa 1.700 località in tutta Italia, permettendo di raggiungere facilmente sia le grandi città, come Roma, Napoli e Firenze, sia borghi storici, montagne e spiagge poco affollate. Collegamenti supplementari puntano su destinazioni marittime come Civitavecchia, Cefalù e la costa ionica della Sicilia; dal Piemonte, treni diretti servono Albenga, Savona, Imperia e Ventimiglia, per facilitare il turismo balneare.

L'intero piano di potenziamento testimonia l'impegno del Gruppo FS e Trenitalia nel promuovere una mobilità integrata, verde e flessibile, per rispondere alle esigenze di chi viaggia in concomitanza di grandi esodi festivi e ponti nazionali

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Trenitalia Frecciarossa Intercity Servizi Internazionali Località Marittime

 

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