Treno in fiamme a Domegliara: linea del Brennero bloccata e maxi ritardi. Protesta ambientale anche al valico

Incendio doloso a una centralina ferroviaria vicino Verone causa il blocco della linea del Brennero. Ritardi superiori a 100 minuti per treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. Contemporaneamente manifestazione ambientalista blocca il valico stradale. Disagi per migliaia di viaggiatori e merci.

Secondo quanto riportato da Trenitalia , un atto doloso compiuto da ignoti ha provocato seri danni all'infrastruttura ferroviaria nella zona di Domegliara , in provincia di Verona .

L'incidente, verificatosi nelle prime ore dell'alba, ha visto l'incendio di una centralina elettrica che gestisce la linea, causando il crollo parziale della struttura. Questo evento ha avuto conseguenze dirette e pesanti sulla circolazione dei treni lungo l'asse ferroviario del Brennero, arteria cruciale per il traffico transalpino sia merci che passeggeri. L'azienda ferroviaria ha comunicato che la linea risulta fortemente rallentata nel tratto tra Peri e Dolcè, con ripercussioni su tutti i convogli, dagli Alta Velocità ai Regionali.

I treni possono subire ritardi superiori ai 100 minuti, limitazioni di percorso o cancellazioni, e per i collegamenti regionali sono stati attivati servizi sostitutivi con autobus. Il disappunto dei viaggiatori è accentuato dalla concomitanza con un blocco stradale programmato al valico del Brennero, dovuto a una manifestazione ambientalista sul territorio austriaco.

Il blocco, scattato alle 10.30 e previsto fino alle 20, interessa sia l'autostrada A13 che la statale B182 in Austria, e specularmente l'A22 italiana in direzione nord a partire dal casello di Vipiteno. Le autorità avevano invitato a evitare il transito automobilistico e a privilegiare i mezzi pubblici, ma la chiusura simultanea delle due principali vie di comunicazione, stradale e ferroviaria, ha creato un grave stato di emergenza logistica per il territorio.

Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per identificare i responsabili dell'incendio, che al momento sono considerati ignoti. La situazione, monitorata constantemente da Trenitalia e dalle autorità competenti, rimane critica e i disagi sono destinati a protrarsi per tutta la giornata, con possibili estensioni anche nelle successive.

L'episodio solleva ancora una volta questioni riguardanti la sicurezza delle infrastrutture critiche e la vulnerabilità dei nodi di trasporto internazionali di fronte a eventi dolosi o a forme di protesta che, seppur legittime, impattano pesantemente sull'economia e sulla mobilità di cittadini e merci





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