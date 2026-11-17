Il Milan elegge Nicolò Tresoldi come nuovo attaccante. Il Bruges chiede almeno 60 milioni ma l'interesse è alto. Endrick resta al Real Madrid.

Il Milan ha definitivamente individuato il suo principale bersaglio estivo nel calciomercato, puntando con grande convinzione su Nicolò Tresoldi per rinforzare la linea d'attacco. Il ballottaggio tra le preferenze della dirigenza è stato risolto a favore del giovane attaccante tedesco, che ha espresso una forte volontà di vestire la maglia rossonera. Questa scelta si basa sia su motivazioni puramente sportive legate alla sua capacità realizzativa, sia su un legame emotivo profondo con il club, dato che Tresoldi è un tifoso del Milan sin dall'infanzia.

I Dati Tecnici e la Prestazione di Tresoldi

Le statistiche parlano chiaro e confermano il valore del prospetto: nell'ultima stagione ha segnato 18 reti per il club, suddivise in 8 gol in campionato, 5 in Champions League e 1 nella Supercoppa del Belgio. Aggiungendo le 4 reti realizzate con la nazionale Under 21 della Germania, il totale sale a 22 gol, mostrando una costanza pericolosa per le difese avversarie. La sua efficienza è stata ulteriormente demonstrata durante la fase a gironi della Champions League scorsa, quando ha realizzato una tripletta nello storico incontro disputato a San Siro contro l' Inter , dimostrando di saper gestire le pressioni dei palcoscenici internazionali.

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Attualmente, l'area di rigore del Milan presenta dinamiche interessanti che potrebbero favorire l'arrivo di un nuovo prospetto. Sebbene lo spazio centrale sia occupato da Gonçalo Ramos , il quale ha un valore di mercato record legato all'ultima operazione estiva, il suo stile di gioco si adatta perfettamente alla presenza di un secondo attaccante. Ramos tende a spaziare e cercare l'assist, lasciando l'area di penetrazione libera per confratelli come Artem Dovbyk (citato come potenziale riferimento tattico o altro prospetto, ma nel testo si parla di spazio lasciato). In questa struttura tattica, Tresoldi potrebbe trovare la massima libertà per finalizzare le azioni, riducendo la pressione difensiva diretta su di lui.

Posizioni delle Parti e Dinamiche di Mercato

La famiglia di Tresoldi e la sua agenzia mostrano un sostegno totale a questa possibile trasferta in Italia, creando un clima favorevole che può facilitare le trattative. Tuttavia, il Club Bruges KV , attuale club di appartenenza del giocatore, non intende cedere il talento a prezzi stracciati. La dirigenza belga ha明确ato di non voler chiudere la trattativa se non per un'offerta non inferiore a 60 milioni di euro. Questa cifra rappresenta un aumento significativo rispetto alle valutazioni di pochi mesi fa, quando il club aveva rifiutato offerte vicine alla metà di questa somma, dimostrando una stretta presa sul proprio asset sportivo.

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Il Milan è disposto a valutare seriamente queste richieste, considerando il valore strategico dell'operazione. L'ingresso nella fase successiva della Champions League, traguardo che i gol di Tresoldi potrebbero aiutare a raggiungere, ha un valore economico e sportivo enorme, paragonabile all'investimento richiesto. Inoltre, la società rossonera è consapevole della necessità di invertire la rotta finanziaria. Dopo tre anni consecutivi di bilancio positivo, il club sta affrontando un rosso di bilancio quest'anno, rendendo cruciale ogni investimento per garantire competitività e ritorno economico immediato.

Il Contesto Attuale e le Alternative Escluse

Parallelamente alle trattative per Tresoldi, la situazione di Endrick si è definita con la sua fedeltà al Real Madrid . Dopo la vittoria per 7-0 contro il Singapore, il brasiliano ha dichiarato di sperare di passare la vita nel club madridista, chiudendo definitivamente ogni possibilità di un passaggio al Milan . Questa posizione, supportata anche dall'allenatore José Mourinho, ha reso irrealizzabile l'ipotesi di un prestito o acquisto, eliminando un'altra via potenziale per rinforzare l'attacco. La mancata disponibilità di Mourinho e la scelta del giocatore rendono questa strada completamente sbarrata.

Nel frattempo, la situazione di Mateo Retegui (o altro prospetto, ma il testo menziona Camarda) viene gestita con un approccio diverso. Leonardo Camarda , attualmente in rosa, non si è ancora sblocco in termini di gol, e la società insieme all'allenatore concordano sulla necessità di una cessione in prestito per garantirgli minuti di gioco all'estero. Questa decisione permette di liberare risorse e spazio in attack, permettendo al nuovo acquisto, che sia Tresoldi o un altro profilo, di entrare con fiducia. Alessandro Cardinale , dirigente milanista, intende gestire personalmente le operazioni più pesanti, seguendo la scia di successi passati come l'acquisto di Matteo De Ketelaere e David Neres (o altri nomi citati come Jashari/Moreira).

Prospettive Future e Impatto Strategico

Con Gonçalo Ramos a quota 3 gol totali nella stagione in corso e la necessità di trovare soluzioni immediate, l'investimento su Tresoldi appare sempre più come una mossa necessaria. La sua capacità di segnare e la sua età giovane lo rendono un profilo ideale per gli anni a venire. Il dirigente Alessandro Cardinale ha mostrato una disponibilità a spendere, appoggiando direttamente le trattative avviate dagli operatori, e intende mettere la sua firma sulle operazioni chiave.

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Se l'affare per Tresoldi dovesse concretizzarsi, il Milan potrebbe chiudere la finestra di mercato con un colpo di alto profilo, già nel mese di gennaio o comunque nelle finestre immediatamente successive. La partita è iniziata e le parti si stanno schierando con convinzione. L'obiettivo finale è chiaro: tornare a vincere in Champions League e ripristinare la crescita finanziaria attraverso i risultati sportivi. La sinergia tra la volontà del giocatore, il supporto della famiglia e l'interesse della dirigenza crea un quadro unico per un trasferimento che potrebbe cambiare le rotte della squadra rossonera.