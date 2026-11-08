Treviglio, ladro di smartphone fermato dopo inseguimento di 20 minuti da podista allenato

A Treviglio, un uomo di 32 anni ha recuperato il telefono rubato inseguendo il ladro per 20 minuti. L'aggressore è stato denunciato a piede libero dalla Polizia di Stato.

Un episodio di polizia avvenuto a Treviglio ha visto un cittadino comune trasformarsi in agente improvvisato grazie a una spiccata preparazione atletica. Un uomo di 32 anni, appassionato di corsa e particolarmente allenato, ha recuperato il proprio smartphone rubato pedinando il fuggitivo per circa vent minuti. L'azione temeraria del proprietario del dispositivo ha portato direttamente all'arresto del presunto responsabile da parte della Polizia di Stato, che ha successivamente redatto la denuncia a piede libero.

L'inseguimento pedonale a Treviglio

La dinamica del furto si è svolta quando il trentaduenne stava facendo ritorno a casa dal lavoro. Uno sconosciuto gli si è avvicinato con rapidità, gli ha sottratto il telefono dalla tasca o dalla mano ed è scappato immediatamente via. La reazione dell'uomo è stata istintiva e immediata: anziché limitarsi a chiamare le autorità o perdere le proprie tracce, ha deciso di mettersi sulle spalle del delinquente. La sua abitudine alla corsa lo ha reso in grado di tenere il passo con il fuggitivo, trasformando una vittima passiva in un cacciatore determinato.

Also read Minacce bomba Copenaghen: indagine polizia, nessun pericolo passeggeri

Risoluzione rapida delle autorità

L'inseguimento è continuato per circa vent minuti attraverso le strade circostanti, dimostrando un'evidente disparità di resistenza fisica a favore del proprietario del bene rubato. Durante la fuga, il presunto responsabile ha tentato di confondersi tra le vie locali, lasciando cadere il dispositivo nel tentativo di recuperare tempo o scoraggiare il inseguimento. Una volta che il trentaduenne ha ripreso possesso del suo smartphone, non ha interrotto la persecuzione. Ha continuato a correre alle spalle dell'uomo fino a quando gli agenti della Polizia di Stato non sono intervenuti sul posto.

Advertisement

Denuncia e ammissione di colpa

La Polizia di Stato è arrivata tempestivamente alla conclusione della scena, individuando e fermcando l'uomo che aveva sottratto il cellulare. Per il presunto ladro è scattata immediatamente la procedura di denuncia a piede libero, il che significa che non è stato arrestato in flagranza di reato in custodia cautelare, ma deve presentarsi agli uffici competenti. L'uomo di 32 anni che ha guidato l'inseguimento ha successivamente ammesso di aver preso un rischio calcolato. Ha riconosciuto di aver agito senza una riflessione approfondita, spinto esclusivamente dalla reazione emotiva immediata alla perdita della propria proprietà personale.

Impatto sulla sicurezza cittadina

Questo caso evidenzia come la preparazione fisica individuale possa avere un impatto concreto sulla risoluzione di reati minori sul territorio. L'uso delle vie cittadine per la fuga e il successivo recupero del bene ha richiesto tempi brevi, impedendo al colpevole di vendere o nascondere efficacemente il dispositivo rubato. L'intervento congiunto dell'iniziativa privata del cittadino e della tempestività delle forze dell'ordine ha garantito un recupero totale del bene e la messa sotto accusa del responsabile. La vicenda rimane un esempio di come la prontezza di riflessi e la resistenza aerobica possano prevenire la commissione di ulteriori reati o la perdita definitiva di oggetti di valore durante un'aggressione rapace in ambito urbano.