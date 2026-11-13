Treviso celebra Kimi Antonelli e invita il nuovo Campione del Mondo

Il sindaco Mario Conte omaggia Kimi Antonelli invitandolo a Treviso. La città natale del tiramisù accoglie il corridore più giovane a vincere il premio iridato nella storia.

Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha espresso la sua profonda gioia attraverso i propri profili social, commentando con grande entusiasmo i gusti culinari del giovane Antonelli. Questo atleta è diventato il corridore più giovane nella storia a vincere il prestigioso premio iridato, un traguardo che ha suscitato grande orgoglio nella sua città natale.

Iplendidi omaggi al talento italiano

Il primo cittadino ha sottolineato quanto Kimi ami il tipico dolce trevigiano, definendolo un elemento centrale della sua personalità fuori dalla pista. La passione per questo dessert è così intensa da influenzare persino le sue scelte di viaggio e comfort durante le competizioni internazionali.

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L'auto personalizzata per il dolce

Secondo quanto riferito dal sindaco, il giovane campione ha dimostrato un affetto particolare per questo alimento in modo concreto e visibile. In un recente spot pubblicitario, ha pensato di personalizzare il suo fuoristrada aggiungendo un piccolo tavolino.

Questa modifica insolita ha lo scopo specifico di permettergli di gustare il tiramisù anche durante i suoi lunghi viaggi, trasformando il veicolo in un luogo di piacere culinario oltre che di prestazione sportiva.

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Invito ufficiale alla città del dessert

Mario Conte ha ufficialmente aperto le porte delle istituzioni cittadine ad Antonelli, rendendo pubblico l'augurio di un ritorno. Il sindaco gli ha scritto una missiva diretta, congratulandosi calorosamente per i successi ottenuti nelle gare

"Caro Kimi - conclude il testo -, complimenti per i tuoi successi in pista! Ora però ti aspettiamo a Treviso, dove il tiramisù è nato, per farti assaggiare quello originale". L'invito mira a rafforzare il legame indissolubile tra il talento locale e la tradizione gastronomica che ha contribuito alla sua fama.