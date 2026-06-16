Treviso, incendio a Sant'Artemio: fiamme in una stalla di paglia. Nessun ferito

Un incendio è divampato nel pomeriggio a Sant'Artemio, Treviso, coinvolgendo una scuderia con paglia. Vigili del fuoco sul posto. Nessuna persona o animale ferito.

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato nel pomeriggio di martedì 16 giugno l'area di Sant'Artemio, alla periferia di Treviso . L'allarme è scattato intorno alle 16:00, quando una densa colonna di fumo nero ha iniziato a sollevarsi sopra la città, visibile anche a diversi chilometri di distanza.

Immediatamente sono scattate le segnalazioni da parte di numerosi residenti e passanti, che hanno allertato i vigili del fuoco. Sul posto sono giunte diverse squadre dei pompieri, provenienti sia dal comando provinciale di Treviso che dai distaccamenti limitrofi, per un totale di una decina di unità operative supportate da autobotti e mezzi speciali. Le fiamme hanno rapidamente avvolto una struttura adibita a deposito di paglia e fieno, situata all'interno di un complesso rurale.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo potrebbe essere stato innescato da un cortocircuito o da un guasto elettrico, ma non si esclude l'ipotesi dolosa, su cui stanno indagando i carabinieri intervenuti per i rilievi del caso. La paglia, materiale altamente infiammabile, ha alimentato le fiamme che hanno raggiunto un'altezza di diversi metri, generando una nube tossica che ha reso necessario chiudere al traffico le vie limitrofe e invitare i residenti delle zone vicine a tenere finestre chiuse.

I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per domare l'incendio, utilizzando anche schiuma e altri agenti estinguenti per evitare che le fiamme si propagassero alle abitazioni circostanti. Nonostante la violenza del rogo, al momento non si registrano feriti né tra le persone né tra gli animali eventualmente presenti nella struttura. Le operazioni di bonifica sono proseguite fino a sera, con gli operatori che hanno controllato eventuali focolai residui.

La dinamica esatta dell'incendio è ancora al vaglio delle autorità, che hanno sequestrato l'area per ulteriori accertamenti. Questo episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza degli immobili rurali e sulla necessità di prevenire incendi in zone agricole, specialmente durante i mesi estivi quando il rischio è maggiore. La comunità di Treviso ha mostrato solidarietà, mentre i proprietari della struttura stimano danni ingenti. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore





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