Trevviso: Bambina di 18 mesi gravemente ferita da un tosaerba

Grave incidente a Loria, nel trevigiano: una bambina di 18 mesi è stata investita da un tosaerba mentre giocava in giardino con la madre. La piccola è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Padova e si trova in prognosi riservata.

Una tragedia si è consumata questo pomeriggio a Loria , nel trevigiano, dove una bambina di appena 18 mesi lotta per la vita dopo un terribile incidente avvenuto nel giardino della sua abitazione.

Intorno alle ore 18:00, la piccola è rimasta coinvolta in un incidente con un tosaerba mentre i suoi genitori, entrambi sui trent'anni, stavano lavorando all'erba del giardino. La dinamica precisa dell'accaduto è ancora al vaglio delle autorità, ma le prime ricostruzioni suggeriscono che la bambina, mentre giocava con la madre, sia stata accidentalmente investita dal padre che stava guidando un trattorino tosaerba. Sembra che l'incidente sia avvenuto durante una manovra del veicolo.

L'impatto, fortunatamente, non sarebbe stato causato dalle lame del tosaerba, ma dallo schiacciamento da parte di una delle ruote, circostanza che, nonostante ciò, ha provocato lesioni gravissime alla piccola. La madre della bambina ha assistito impotente alla scena, un trauma che sicuramente la segnerà per sempre. Immediatamente dopo l'incidente, i genitori, in preda alla disperazione, hanno trasportato la figlia in auto all'ospedale di Castelfranco Veneto, sperando in un intervento rapido e risolutivo.

Tuttavia, data la gravità delle lesioni riportate, i medici hanno ritenuto necessario un trasferimento urgente presso l'ospedale di Padova, dotato di un reparto di terapia intensiva pediatrica all'avanguardia. La bambina e la madre sono state quindi trasferite con l'ausilio di un elicottero del Suem 118, per garantire la massima rapidità nel trasporto e la possibilità di intervenire tempestivamente.

Al momento, la bambina si trova in prognosi riservata, e i medici stanno facendo tutto il possibile per stabilizzare le sue condizioni e scongiurare il peggio. La situazione è estremamente delicata e l'attesa per i prossimi sviluppi è angosciante per i familiari e l'intera comunità. L'ospedale di Padova è attrezzato per affrontare casi di estrema gravità come questo, e il team medico sta dedicando tutte le risorse disponibili per fornire alla piccola le migliori cure possibili.

I carabinieri delle stazioni di Loria e di Castelfranco Veneto hanno immediatamente avviato un'indagine per chiarire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze, effettuando rilievi sul luogo dell'accaduto e analizzando il tosaerba coinvolto per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi. Al momento, l'ipotesi principale è quella di un tragico incidente, ma non si esclude alcuna pista. Le indagini mirano a stabilire se ci siano state negligenze o comportamenti imprudenti che abbiano contribuito all'accaduto.

La comunità di Loria è sconvolta dalla notizia e si stringe attorno alla famiglia colpita da questa immane tragedia. Molti residenti hanno espresso la loro solidarietà ai genitori, augurando alla bambina una pronta guarigione. L'incidente solleva anche interrogativi sulla sicurezza dei tosaerba e sulla necessità di adottare misure preventive per evitare che simili tragedie si ripetano.

È fondamentale sensibilizzare i genitori sull'importanza di sorvegliare attentamente i propri figli quando si utilizzano macchinari potenzialmente pericolosi in giardino e di creare un ambiente sicuro in cui i bambini possano giocare liberamente senza correre rischi





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