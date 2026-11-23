Il Tribunale di Bologna conferma la validità dei testamenti olografi. L'amica eredita 400 mila euro. Le cugine perdono la causa per incapacità non provata.

Il Tribunale Civile di Bologna ha respinto definitivamente le richieste delle cugine di quarto grado di un anziano pensionato morto nel 2023, confermando la piena validità dei testamenti olografi. La decisione sancisce il diritto dell'amica dell'anziano a ricevere l'intero patrimonio, valutato in 400 mila euro, escludendo qualsiasi diritto successore dei familiari parenti.

Conferma Valide Disposizioni Testamentarie

La perizia grafologica ordinata dal tribunale ha riconosciuto con certezza la autenticità della scrittura dell'anziano nei due documenti lasciati in eredità. Gli esperti non hanno trovato elementi che potessero mettere in dubbio la capacità cognitiva dell'uomo nel momento esatto in cui aveva redatto le sue ultime volontà. La giudice Laura Fioroni ha dichiarato che non era stata provata l'incapacità di esprimere un consenso libero e consapevole.

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Rifiuto Contestazioni Cugine Eredi

Le tre cugine di quarto grado avevano impugnato i testamenti sostenendo che i documenti contenessero parti prestampate e altre scritte a mano, violando le norme del Codice Civile. La corte ha stabilito che la presenza di diciture prestampate al di fuori del testo manoscritto non invalida l'atto. Si ritiene che l'anziano abbia semplicemente utilizzato un foglio preesistente senza compromettere la validità legale delle sue disposizioni finali.

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Nessuna Invalidità per Deterioramento Neurocognitivo

Le ricorrenti avevano invocato un presunto deterioramento neurocognitivo dell'anziano, documentato da accertamenti del Centro Disturbi Cognitivi di Bologna dal 2018. La giudice ha distinto la presenza di tale malattia dalla concreta impossibilità di testare. Gli episodi di disorientamento emersi erano compatibili con l'età avanzata e non dimostravano l'incapacità di comprendere gli effetti delle proprie azioni legali.

Impatto Concreto Erogazione Patrimonio

Con il rigetto di tutte le domande delle tre cugine, il Tribunale di Bologna ha assicurato l'attribuzione immediata del patrimonio all'amica. Questa figura era stata accanto all'anziano negli ultimi anni di vita, assistendolo nella cura quotidiana e nel supporto emotivo. La sentenza rafforza la tutela della volontà individuale rispetto alle pretese parentali prive di fondamento legale.