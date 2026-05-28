Tribunale cambogiano condanna all'ergastolo sei cittadini cinesi per truffa e tortura

Un tribunale cambogiano ha condannato all'ergastolo sei cittadini cinesi per aver torturato e ucciso uno studente sudcoreano coinvolto in uno dei famigerati centri di truffa della Cambogia. La morte dello studente ha scatenato una tempesta diplomatica con Seul, che ha emesso divieti di viaggio in alcune zone della Cambogia e ha imposto sanzioni.

Un tribunale cambogiano ha condannato all'ergastolo sei cittadini cinesi con l'accusa di aver torturato e ucciso uno studente sudcoreano coinvolto in uno dei famigerati centri di truffa della Cambogia.

La morte dello studente ha scatenato una tempesta diplomatica con Seul, che ha emesso divieti di viaggio in alcune zone della Cambogia e ha imposto sanzioni. La Cina ha esortato i suoi cittadini all'estero a rispettare le leggi e i regolamenti locali. Il sud-est asiatico è emerso negli ultimi anni come un epicentro dell'industria globale delle frodi informatiche.

Complessi gestiti da bande criminali cinesi e il cui personale è costituito in parte da vittime di tratta sono proliferati in Cambogia, Laos, Filippine e nelle aree senza legge al confine tra Birmania e Thailandia. Molti di questi Paesi hanno subito pressioni per un giro di vite da parte di governi stranieri come quello degli Stati Uniti, che stima che gli americani abbiano perso 10 miliardi di dollari a causa dei centri di truffa del Sud-Est asiatico.

La Cambogia ha estradato in Cina un certo numero di persone di alto livello accusate di essere a capo di gruppi di truffatori. Le Nazioni Unite stimano che centinaia di migliaia di persone abbiano lavorato nei centri, alcune attirate con la promessa di un lavoro ben pagato, ma molte costrette a farlo sotto la minaccia di violenze





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