Il giudice ordina l'aggiunta del cognome paterno sulla tomba del ragazzo, rispettando il doppio cognome anagrafico, respingendo le richieste di risarcimento del padre per i danni.

Un tribunale ha stabilito che la madre deve aggiungere il cognome del padre sulla lapide del figlio minorenne deceduto, affiancandolo al proprio cognome materno. La madre aveva inizialmente inciso solo il proprio nome, motivando la scelta con l'assenza totale di cura e interesse da parte dell'ex compagno verso il figlio, incluso il mancato versamento degli assegni di mantenimento dovuti.

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Il giovane era registrato nei registri dello stato civile con il doppio cognome, sia paterno che materno, una scelta effettuata con certificati originali. Nonostante l'interruzione dei rapporti con l'uomo, in vita il ragazzo aveva sempre utilizzato il doppio cognome. Il giudice ha respinto l'istanza della madre per la rettifiche dei registri civili per attribuire il cognome esclusivamente materno, poiché avrebbe avuto un effetto retroattivo. La decisione finale impone il rispetto della doppia denominazione legale.

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La madre ha sostenuto in aula il totale disinteresse del padre, citando le gravi mancanze e l'abbandono durante la vita del minore. Il padre aveva avanzato una richiesta di risarcimento danni, ma il giudice l'ha respinta insieme all'obbligo di installare accessori funerari precedentemente acquistati. Questa opposizione tecnica nasce dal fatto che la madre aveva optato per una lapide in marmo bianco per un loculo di grandi dimensioni, tecnicamente incompatibile con gli oggetti scelti dall'uomo.

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La condanna impone quindi di aggiungere il cognome paterno sulla tomba, senza dover rimuovere quello materno, onorando la memoria del ragazzo secondo la sua identità anagrafica. Il giudice ha bilanciato la libertà di culto e pietà verso i defunti, tutelata dagli articoli 2 e 19 della Costituzione, con il diritto del padre a essere riconosciuto. I diritti inviolabili della persona e la capacità del genitore di onorare la memoria sono stati pesati contro la volontà di escludere il padre, ritenuta non valida post mortem.