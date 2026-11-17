Accese polemiche al Tribunale del Serale. Valeria Marini decide di andarsene dopo le discussioni con Guendalina Tavassi e le parole di Francesca Manzini. Dettagli della lite.

Sono esplose polemiche roventi all'interno della Casa del Tribunale del Serale durante la puntata in onda lunedì 16 novembre. Il clima nella convivenza è diventato sempre più teso a causa delle continue incomprensioni e degli attriti tra le conviventi. In particolare, la serata è stata segnata da un acceso diverbio che ha portato Valeria Marini a dichiarare pubblicamente la propria intenzione di abbandonare il programma televisivo in corso.

Le polemiche con Guendalina Tavassi sul bagno

Il conflitto principale riguarda le abitudini quotidiane e lo spazio personale di ciascuna participante. Valeria Marini ha accusato la coinquilina Guendalina Tavassi di aver pronunciato bestemmiie, un'accusa che ha immediatamente innescato una reazione difensiva. Guendalina, dal canto suo, ha spiegato di essere infastidita dal fatto che Valeriaper bussa alla porta del bagno ogni volta che ha bisogno di utilizzarlo. La showgirl ha chiarito di avere una patologia e di aver cercato di affrontare la questione con leggerezza, ma di sentirsi comunque invasa nel suo diritto all'intimità.

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La difesa di Ilary Blasi e la mancanza di prove

Di fronte alle accuse pesanti di Valeria Marini, Ilary Blasi ha preso posizione per difendere la reputazione delle conviventi coinvolte. La conduttrice ha affermato con fermezza che non è stato possibile trovare alcuna prova materiale a sostegno delle dichiarazioni della Marini. Nello specifico, non esistono filmati, registrazioni audio o video che confermino le accuse di bestemmia mosse contro Guendalina Tavassi, rendendo la disputa un caso di parole contro parole senza riscontro oggettivo.

La decisione di andarsene dopo il numero burlesque

La situazione è precipitata ulteriormente subito dopo l'esibizione di burlesque condotta insieme a Francesca Manzini. Valeria Marini, con lo sguardo lucido ma determinato, ha annunciato che non considera più il gioco interessante e che la sua dignità non le permette di rimanere in quel contesto. Nonostante l'invito sottovoce di Francesca Manzini a non dire queste stron*ate e a invece andare a lavorare, la Marini ha mantenuto la sua posizione, sottolineando di aver rispettato le altre ragazze e portato a termine il numero richiesto.

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I tentativi di Ilary Blasi di trattenere Valeria

Ilary Blasi ha cercato di dissuadere Valeria Marini dal lasciare la Casa ricordandole quanto manca al traguardo finale. La conduttrice ha evidenziato che lunedì si terrà la semifinale e che la grande finale è prevista per il venerdì successivo, invogliando la partecipante a resistere fino alla fine. Tuttavia, Valeria ha fatto valere il suo malessere psicologico, dichiarando che nessuno ha il diritto di trattarla in quel modo e che la notte piange a causa dello stress subito, anche quando le telecamere di studio sono spente.

Le conseguenze immediate per la convivenza

La minaccia di addio di Valeria Marini ha lasciato un'ombra sul futuro delle prossime puntate del programma. Mentre le altre partecipanti cercano di gestire l'emergenza emotiva, la produzione dovrà valutare come procedere con le dinamiche di gruppo. La decisione di Valeria, presa in un momento di forte stress emotivo dopo lo scontro con Guendalina e il consiglio di Francesca, lascia aperta la possibilità di un'uscita anticipata o di una riconciliazione, ma al momento la sua dignità sembra avere la meglio sulla competizione.