Il tribunale di Milano ha posticipato al 21 gennaio la decisione sulla causa di MOIGE contro Meta e TikTok. L'udienza attesa è in attesa dell'approvazione del decreto governativo sul divieto di accesso ai social per i minori.

Il Tribunale di Milano ha posticipato la scadenza della sua decisione giuridica relativa alla controversia legale tra Meta e TikTok da un lato e un gruppo di famiglie italiane dall'altro, rinviando l'emissione del verdetto al 21 gennaio. Questo ritardo strategico è stato comunicato giovedì, il 19 novembre 2026, e segna una pausa significativa nel percorso giudiziario che mira a regolamentare l'accesso dei minorenni alle piattaforme social.

Posticipo del verdetto e tempistiche legali

Il Tribunale di Milano ha rimandato al 21 gennaio la decisione nella causa sui social media Meta e TikTok in attesa delle misure restrittive del governo. I giudici avevano originariamente previsto di pronunciarsi nel corso dell'udienza tenutasi giovedì, ma hanno deciso di rimandare la data per allinearsi ai tempi politici nazionali. Il ritardo non è legato a difficoltà procedurali interne, ma a un calcolo preciso sulle iniziative normative in corso a Roma.

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La decisione del collegio giudicante di Milano riflette la volontà di non emettere un provvedimento legale che potrebbe sovrapporsi o contraddire le nuove norme legislative che il Parlamento sta valutando. I legali coinvolti nel caso hanno confermato che il rinvio è strettamente connesso all'iter burocratico del decreto governativo. Questo approccio consente al sistema giudiziario di valutare un quadro normativo completo invece di intervenire su una situazione normativa ancora in divenire.

Le richieste del MOIGE e le difese aziendali

L'azione legale collettiva, nota come injunctive class action, è stata promossa da MOIGE, un'importante associazione italiana di genitori, supportata da diverse famiglie che intendono tutelare i propri figli. L'obiettivo principale della causa è obbligare le società proprietarie di Facebook, Instagram e TikTok a implementare sistemi di verifica dell'età molto più rigorosi per gli utenti di età inferiore ai 14 anni. Gli avvocati di MOIGE sostengono che le attuali barriere all'età sono insufficienti a prevenire l'accesso illegale di minori alle piattaforme.

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Oltre alla verifica dell'età, la domanda legale include misure specifiche per rimuovere algoritmi considerati potenzialmente manipolatori dai minori. Il MOIGE richiede inoltre che le piattaforme forniscano informazioni più trasparenti e dettagliate sui possibili danni psicologici e comportamentali associati a un uso eccessivo dei social media. L'associazione stima che circa 3,5 milioni di bambini italiani tra i 7 e i 14 anni siano attivi illegalmente sulle piattaforme social, rappresentando una fetta considerevole della popolazione giovanile nazionale.

Dal canto loro, Meta e TikTok hanno presentato obiezioni preliminari già nella prima udienza tenutasi a maggio, sfidando la giurisdizione dei tribunali italiani sulla condotta delle loro piattaforme. Meta ha respinto le accuse del MOIGE, sottolineando di aver già introdotto misure di protezione, inclusi gli Teen Accounts e altri meccanismi di sicurezza progettati specificamente per proteggere gli utenti più giovani. TikTok, dal canto suo, ha dichiarato di applicare rigorosamente le proprie Linee Guida della Community, rimuovendo proattivamente oltre il 99% dei contenuti che le violano, con particolare attenzione alla salute mentale e comportamentale.

Intervento governativo e decreto sicurezza

La pausa nel procedimento giudiziario è stata accelerata dalle dichiarazioni ufficiali del governo italiano riguardo all'approvazione di un decreto legislativo. Il 19 novembre 2026, il governo ha annunciato di aspettarsi che il Parlamento approvi entro la fine dell'anno un decreto che imponga limitazioni severe all'accesso dei minori ai social media. Questo provvedimento rientra in un emendamento al decreto sicurezza proposto più settimane prima dalla coalizione di governo guidata dal Primo Ministro Giorgia Meloni.

La proposta governativa prevede un divieto esplicito per i bambini di età inferiore ai 13 anni di creare o detenere account su qualsiasi piattaforma di social media. Questo intervento legislativo mira a colmare le lacune lasciate dalle autoregolamentazioni delle aziende tech, imponendo un tetto d'età rigido e legalmente vincolante. L'iter parlamentare è in fase avanzata, e l'approvazione entro la fine dell'anno è considerata l'obiettivo prioritario dell'esecutivo.

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Gli avvocati del MOIGE, guidati da Stefano Bertone, hanno colto l'occasione dell'udienza di giovedì per ribadire l'urgenza della loro richiesta. Bertone ha espresso la necessità di un inibitoria immediata, indipendentemente dalle misure governative, dato il aumento quotidiano dei casi di dipatia patologica dai social media tra i minorenni. La difesa ha chiarito che la tutela legale richiesta serve a fronteggiare un'emergenza sanitaria e sociale che non può attendere i tempi burocratici della politica.

Impatto sul contesto digitale e prossimi passi

La vicenda milanese si inserisce in un trend globale di crescente preoccupazione per la salute mentale dei giovani, con pressioni crescenti su Meta e TikTok per modificare i loro algoritmi. L'attenzione del tribunale di Milano e del governo italiano riflette una sensibilità diffusa che vede le piattaforme social come fattori contribuenti a una crisi di benessere tra i bambini. La decisione del 21 gennaio rappresenterà quindi un segnale importante sul ruolo della giustizia nel regolare il potere delle big tech.

Il verdetto previsto per il 21 gennaio dovrà quindi considerare sia le argomentazioni legali della causa collettiva che l'eventuale approvazione del decreto governativo. Se il Parlamento approverà il divieto prima di quella data, il tribunale potrebbe utilizzare quelle nuove norme come riferimento fondamentale per la sua decisione. In caso contrario, il giudice valuterà la causa esclusivamente sui meriti legali e sulle evidenze presentate dalle famiglie e dalle associazioni di genitori.

Per le famiglie coinvolte, l'esito di questa causa potrebbe stabilire un precedente importante per la responsabilità delle piattaforme digitali in Italia. La capacità del MOIGE di ottenere misure inibitorie immediate contro Facebook, Instagram e TikTok potrebbe costringere le aziende a rivedere radicalmente le loro politiche di accesso e visibilità per gli utenti adolescenti. L'attenzione rimarrà alta nelle aule di tribunale e nei corridoi del parlamento italiano nei prossimi mesi.