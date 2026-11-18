Il Tribunale di Prato ha stabilito che un lavoratore senegalese può ricevere assegni familiari per i figli residenti in Senegal. Una sentenza che divide l'opinione pubblica e i politici sulla sostenibilità del sistema previdenziale italiano.

Il Tribunale di Prato ha emanato una decisione significativa che stabilisce il diritto di un lavoratore senegalese residente in provincia di Prato a percepire gli assegni familiari per nove figli che vivono stabilmente in Senegal. Questa sentenza rappresenta un punto di riferimento cruciale per l'interpretazione delle norme previdenziali italiane in contesti di multiculturalità e unioni poligamiche non riconosciute civilmente nello Stato italiano.

La sentenza sul nucleo familiare poligamo

Il caso ha avuto origine quando l'Inps ha respinto la richiesta di integrazione degli assegni per i figli del lavoratore. Il ricorrente, che è padre di nove bambini nati da relazioni poligamiche con due donne diverse dalla coniuge sposata in Italia, ha impugnato il diniego. Il Tribunale di Prato ha rigettato l'opposizione dell'ente previdenziale, dichiarando che il mancato riconoscimento giuridico in Italia degli ulteriori matrimoni poligami non impedisce di includere i figli nati da tali unioni nella composizione del nucleo familiare. Di conseguenza, il padre ha diritto alla prestazione economica anche per i minori residenti in Senegal, oltre a quelli già considerati nel nucleo familiare residente in Italia.

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Il conflitto tra norme civili e previdenziali

La questione giuridica centrale riguarda l'effetto che il mancato riconoscimento dei matrimoni ha sulla posizione dei figli nella domanda presentata all'Inps. I giudici hanno ritenuto che la situazione coniugale del padre non debba penalizzare i diritti dei minori. Il punto cruciale è stato identificato nell'effettiva filiazione e nel bisogno economico, piuttosto che nella validità del vincolo matrimoniale ai sensi del diritto di famiglia italiano. Questa interpretazione separa la sfera personale degli adulti da quella di protezione dei minori, garantendo la copertura previdenziale anche per i figli esteri.

La reazione politica di Chiara La Porta

Sul caso è intervenuta direttamente Chiara La Porta, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale della Toscana. La consigliera ha posto l'accento sull'erogazione di prestazioni a carico del sistema previdenziale italiano quando i familiari risiedono stabilmente all'estero. Ha chiesto al Governo di verificare le norme che disciplinano l'accesso agli assegni, sostenendo che questo caso dimostra quanto sia urgente rivedere i criteri di accesso alle prestazioni e le verifiche dei requisiti quando i familiari risiedono all'estero. La sua dichiarazione mira a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di un controllo più rigoroso delle spese sociali.

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Sostenibilità e richieste di revisione normativa

La capogruppo chiede una revisione che, nelle sue parole, garantisca controlli rigorosi, equità e sostenibilità nell'utilizzo delle risorse del sistema previdenziale italiano. Le preoccupazioni sollevate riguardano l'impatto economico di tali decisioni sul bilancio dello Stato e sulla coerenza del welfare nazionale. La richiesta di verifica normativa mira a chiarire se le attuali disposizioni prevedano adeguati meccanismi di screening per le domande provenienti da contesti dove i legami familiari sono definiti secondo leggi straniere. Questo dibattito evidenzia la tensione tra il rispetto dei diritti umani universali e la tutela della sostenibilità finanziaria del paese.

Conseguenze pratiche e prossimi passi

La decisione del Tribunale di Prato crea un precedente che potrebbe influenzare altre pratiche simili in tutta Italia. I lavoratori stranieri che versano contributi Inps potrebbero vedere riconosciuti i propri diritti a forme di assistenza per i familiari all'estero, a patto che sia provata la filiazione. La richiesta di Chiara La Porta al Governo rappresenta il primo passo verso una possibile modifica legislativa o amministrativa. Si attendono ora le risposte istituzionali per capire se l'Inps modificherà le proprie linee guida o se il Parlamento interverrà con nuove normative per regolamentare specificamente la questione degli assegni per nuclei familiari poligami con membri residenti in paesi terzi.