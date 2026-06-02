Tribunale keniota blocca per tre settimane il progetto statunitense di quarantena per l'Ebola

Un tribunale keniota ha sospeso per tre settimane la realizzazione di una struttura di quarantena per l'Ebola finanziata dagli USA, dopo proteste che hanno causato due morti. La polemica infiamma il dibattito tra le accuse di scaricare rischi sanitari e la difesa del governo keniota.

Un tribunale keniota ha bloccato martedì per ulteriori tre settimane il progetto di una struttura di quarantena per l' Ebola sostenuta dagli Stati Uniti, che ha già provocato proteste in cui sono morte due persone.

La struttura, un'unità da 50 posti letto prevista in una base dell'aeronautica a Nanyuki, nel Kenya centrale, avrebbe dovuto ospitare americani esposti al virus nella Repubblica Democratica del Congo o in Uganda. Molti kenioti si sono opposti, accusando gli Stati Uniti di scaricare il rischio sanitario della cura dei pazienti sul loro paese.

La decisione del giudice dell'Alta Corte Patricia Nyaundi vieta al governo keniota di intraprendere qualsiasi azione per costruire o avviare le operazioni nella struttura fino alla risoluzione del caso. Tuttavia, secondo fonti diplomatiche e un funzionario americano, aerei militari statunitensi hanno continuato a trasportare personale e attrezzature nei giorni scorsi, sollevando dubbi sul rispetto dell'ordinanza giudiziaria. Lunedì, centinaia di manifestanti hanno protestato a Nanyuki contro il piano.

L'organizzatore Patrick Wahome ha dichiarato che due persone sono state uccise da colpi d'arma da fuoco dopo che la polizia ha aperto il fuoco. Una fonte della sicurezza ha confermato due decessi, senza specificare la causa. Il presidente keniota William Ruto ha difeso il progetto, affermando che fa parte di un piano di preparazione nazionale più ampio e di una partnership sanitaria di lunga data con Washington.

Ruto ha aggiunto che la struttura servirebbe anche kenioti e cittadini stranieri, ma funzionari americani non lo hanno confermato. La controversia si inserisce in un contesto di tensione: i tribunali kenioti sono noti per la loro indipendenza, ma gli attivisti accusano spesso il governo di ignorare o eludere le ordinanze. L'epidemia del raro ceppo Bundibugyo di Ebola, concentrata nel Congo orientale, ha già provocato diversi contagi in Uganda.

Gli esperti ritengono che l'epidemia, dichiarata il 15 maggio, sia probabilmente molto più estesa di quanto suggeriscano i dati ufficiali, dopo essere rimasta in circolazione inosservata per molte settimane. L'amministrazione Trump ha dichiarato di non poter e non voler permettere l'ingresso di casi negli Stati Uniti, a differenza dell'epidemia del 2014-2016 in Africa occidentale. Un cittadino americano che aveva contratto l'Ebola mentre curava pazienti nella RDC è stato trasferito in Germania lo scorso mese, insieme ad altre cinque persone esposte.

La struttura di Nanyuki sarebbe gestita da membri del Servizio Sanitario Pubblico degli Stati Uniti, un corpo uniformato del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani. Secondo funzionari americani, è destinata a ricevere americani asintomatici esposti al virus; i pazienti che sviluppano sintomi verrebbero trasferiti in altri paesi per le cure





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