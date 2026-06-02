Tribunale keniota blocca struttura di quarantena per l'Ebola proposta dagli Stati Uniti

Un tribunale keniota ha bloccato martedì per altre tre settimane una struttura di quarantena per l'Ebola proposta dagli Stati Uniti, che ha scatenato proteste in cui sono rimaste uccise due persone.

Un tribunale keniota ha bloccato martedì per altre tre settimane una struttura di quarantena per l' Ebola proposta dagli Stati Uniti , che ha scatenato proteste in cui sono rimaste uccise due persone, e ha ordinato al governo di rendere noto l'accordo con Washington.

La struttura, che doveva ospitare 50 persone, è stata oggetto di proteste in Kenya, dove molti cittadini si sono opposti all'idea di ospitare gli americani esposti all'Ebola. Il governo keniota ha annunciato che la struttura sarà utilizzata per curare gli americani esposti al virus, ma non ha fornito ulteriori informazioni sull'accordo con gli Stati Uniti. Un funzionario americano ha dichiarato che gli americani esposti all'Ebola saranno curati nella struttura, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

La decisione del tribunale keniota ha scatenato proteste in tutta la nazione, con molti cittadini che si sono opposti all'idea di ospitare gli americani esposti all'Ebola. Il governo keniota ha annunciato che la struttura sarà utilizzata per curare gli americani esposti al virus, ma non ha fornito ulteriori informazioni sull'accordo con gli Stati Uniti. Un funzionario americano ha dichiarato che gli americani esposti all'Ebola saranno curati nella struttura, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

La decisione del tribunale keniota ha scatenato proteste in tutta la nazione, con molti cittadini che si sono opposti all'idea di ospitare gli americani esposti all'Ebola





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