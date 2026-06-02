Tribunale keniota blocca struttura statunitense per la quarantena dell'ebola

Un tribunale keniota ha bloccato per altre tre settimane la proposta di una struttura statunitense per la quarantena dell'ebola che ha scatenato proteste che hanno causato la morte di due persone e ha ordinato al governo di rendere noto l'accordo con Washington.

Martedì un tribunale keniota ha bloccato per altre tre settimane la proposta di una struttura statunitense per la quarantena dell'ebola che ha scatenato proteste che hanno causato la morte di due persone e ha ordinato al governo di rendere noto l'accordo con Washington.

La proposta di un'unità da 50 posti letto in una base dell'aeronautica militare nel Kenya centrale per gli americani esposti al virus nella Repubblica Democratica del Congo o in Uganda ha fatto arrabbiare molti kenioti. La scorsa settimana un tribunale keniota ha sospeso temporaneamente il piano in risposta a una causa intentata da un gruppo di difesa legale.

Tuttavia, negli ultimi giorni gli aerei militari statunitensi hanno continuato a trasportare personale e attrezzature, secondo quanto riferito da un funzionario americano e da fonti diplomatiche. La giudice keniota Patricia Nyaundi martedì ha emesso un ordine che vieta al governo keniota di prendere qualsiasi iniziativa per costruire o avviare le operazioni della struttura nella città di Nanyuki prima che il caso sia risolto.

La giudice ha anche ordinato al governo di rendere noto tutti gli accordi e i protocolli operativi relativi alla struttura entro sette giorni e ha fissato l'udienza successiva per il 23 giugno. Centinaia di persone hanno protestato contro il piano a Nanyuki lunedì. L'organizzatore della protesta Patrick Wahome ha detto che due persone sono state uccise da ferite da arma da fuoco dopo che la polizia ha aperto il fuoco.

Una fonte di sicurezza ha anche detto che due persone erano morte, ma non ha specificato la causa della morte. Lunedì, il presidente keniotico William Ruto ha detto che la struttura era parte di un piano di preparazione nazionale più ampio e di una partnership sanitaria a lungo termine con Washington. Ruto ha detto che servirebbe anche i kenioti e i cittadini stranieri, anche se gli ufficiali statunitensi non hanno confermato ciò.

I tribunali kenioti sono noti per la loro indipendenza, specialmente rispetto a standard regionali, anche se gli attivisti spesso accusano il governo di ignorare o eludere gli ordini. L'epidemia della rara struttura di Bundibugyo dell'ebola è centrata nell'estrema Repubblica Democratica del Congo e alcuni casi sono spuntati nel vicino Uganda.

Gli esperti dicono che l'epidemia, dichiarata il 15 maggio, è probabile che sia significativamente più grande e più avanzata di quanto suggeriscano i dati ufficiali dopo aver circolato inosservato per molte settimane. L'amministrazione di Donald Trump ha detto che non può e non permetterà alcun caso di entrare negli Stati Uniti, diversamente da quanto accaduto durante l'epidemia dell'ebola in Africa occidentale nel 2014-2016 quando alcuni cittadini statunitensi infetti sono stati curati sul suolo statunitense.

Un cittadino statunitense che ha contratto l'ebola mentre curava pazienti nella DRC come missionario medico è stato trasferito in Germania lo scorso mese per la cura insieme a cinque altri che sono stati esposti. La struttura a Nanyuki sarebbe gestita da membri del Servizio di Sanità Pubblica statunitense, una branca uniformata del Dipartimento di Salute e Servizi Umani. È destinata a ricevere gli americani che sono stati esposti al virus ma sono ancora asintomatici.

I pazienti che sviluppano sintomi sarebbero inviati per la cura in altri paesi, hanno detto gli ufficiali statunitensi





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