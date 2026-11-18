Sam Mugumya, ex collaboratore di Kizza Besigye, comparso al tribunale militare di Kampala con l'accusa di tradimento e coordinamento con l'ADF, dopo un anno di scomparsa.

Sam Mugumya, ex collaboratore politico dell'opposizione ugandese, è apparso mercoledì al tribunale militare nella capitale Kampala, affrontando accuse gravi di tradimento. Questo evento segna un punto di svolta significativo dopo più di un anno in cui la sua famiglia e i suoi sostenitori non conoscevano la sua ubicazione esatta, dal momento in cui era stato prelevato con la forza da uomini armati.

Dettagli sul processo e accuse di tradimento

La comparenza di Mugumya davanti alle autorità militari avviene a distanza di oltre dodici mesi dal suo sequestro. La famiglia dell'attivista e i suoi sostenitori avevano ripetutamente affermato di non avere notizie di lui da quando era stato portato via da un hotel ad Kampala nell'agosto del 2025. Durante questo periodo, l'esercito ugandese aveva precedentemente negato di detenere il cittadino in custodia, creando confusione e incertezza sulle sue condizioni di vita.

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Secondo una dichiarazione ufficiale rilasciata dal comando militare, Mugumya è stato imputato insieme a due soldati per tradimento e altre violazioni relative alla sicurezza nazionale. Le accuse specifiche riguardano la presunta organizzazione di riunioni in diverse regioni dell'Uganda, con l'obiettivo di ottenere supporto dalle forze armate per coordinarsi con un gruppo ribelle. I militari hanno sottolineato la gravità di tali azioni, definendole una minaccia diretta alla stabilità del governo.

Il ruolo delle Forze Democratic Alleate e i coimputati

Le accuse pongono al centro dell'attenzione le Forze Democratic Alleate (ADF), un gruppo ribelle di ispirazione islamista che opera dalle giungle della Repubblica Democratica del Congo orientale. L'esercito ha accusato Mugumya di aver sollecitato il sostegno dei soldati per collaborare con questo gruppo, noto per lanciare attacchi sporadici sia contro l'Uganda sia contro obiettivi situati in Congo. Il legame con l'ADF rappresenta il nucleo delle indagini e delle accuse formulate nei suoi confronti.

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Mugumya e i suoi due coimputati, entrambi soldati dell'esercito regolare, hanno negato tutte le accuse a loro rivolte durante l'udienza. Nonostante la loro negazione, il tribunale ha deciso di rimandare tutti e tre in diverse carceri di Kampala, separandoli per gestire la sicurezza e il processo. Questa decisione conferma la detenzione preventiva degli imputati mentre procedono le indagini giudiziarie relative ai presunti collegamenti con la ribellione.

Dichiarazioni militari e implicazioni politiche

La questione ha ricevuto attenzione diretta dalla massima leadership militare dell'Uganda. Muhoozi Kainerugaba, capo delle forze armate e figlio del presidente Yoweri Museveni, aveva dichiarato in un post sul social media X il 2 ottobre di detenere Mugumya. Tuttavia, Kainerugaba non ha fornito spiegazioni dettagliate sulle ragioni della sua cattura o sulla natura delle prove in suo possesso, lasciando spazio a interpretazioni e speculazioni.

Il contesto politico in cui si svolge questo processo è complesso, dato che Sam Mugumya era un ex collaboratore di Kizza Besigye, una figura di spicco dell'opposizione ugandese attualmente detenuta. La natura dell'incarico di Mugumya e il suo rapporto con Besigye potrebbero avere implicazioni politiche più ampie, sebbene le accuse attuali siano focalizzate esclusivamente su questioni di sicurezza e tradimento verso lo stato.

Impatto sulla società civile e prossimi passi

La vicenda di Mugumya evidenzia le tensioni persiste tra l'opposizione politica e il governo in carica. La mancanza di trasparenza iniziale sulla sua scomparsa ha eroduto la fiducia della società civile nelle istituzioni militari e giudiziarie. Ora, con l'inizio formale delle accuse, l'attenzione si sposta sul processo legale che determinerà il destino dell'attivista e dei due soldati implicati.

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I sostenitori di Mugumya continuano a chiedere chiarezza e trasparenza sul trattamento ricevuto dal loro rappresentante. Il caso rimane un tema caldo nel dibattito pubblico ugandese, riguardando non solo la giustizia individuale ma anche la stabilità regionale legata all'attività delle forze ribelli nell'Africa centro-orientale. Il seguito del processo sarà cruciale per comprendere la portata reale di queste accuse.