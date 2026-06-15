Tribunale nigeriano ordina la cancellazione di partiti dell'opposizione

Un giudice della Corte Federale Superiore ha ordinato all'autorità elettorale di cancellare dal registro il principale partito di opposizione e altri quattro partiti per non aver soddisfatto i requisiti costituzionali. La sentenza potrebbe ridisegnare il panorama politico in vista delle elezioni del prossimo gennaio.

Un tribunale nigeriano ha ordinato all'autorità elettorale di cancellare dal registro il principale partito di opposizione, l'African Democratic Congress ( ADC ), e altri quattro partiti per non aver soddisfatto i requisiti costituzionali.

La sentenza del giudice Peter Lifu della Corte Federale Superiore potrebbe ridisegnare il panorama politico in vista delle elezioni del prossimo gennaio. La legge nigeriana richiede che un partito ottenga almeno un seggio elettivo a qualsiasi livello o almeno il 25% dei voti in uno Stato nelle elezioni presidenziali; in caso contrario, rischia la cancellazione dal registro.

La sentenza rappresenta un ostacolo per l'ex vicepresidente Atiku Abubakar, candidato presidenziale dell'ADC e principale sfidante del presidente Bola Tinubu, e potrebbe restringere il campo dell'opposizione. Il portavoce dell'ADC Bolaji Abdullahi ha respinto la sentenza, definendola 'un invito diretto all'anarchia'. Il partito presenterà ricorso contro la sentenza attraverso tutti i canali legali e costituzionali





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Nigerian Court De-Registration Opposition Parties Electoral Requirements Atiku Abubakar Bola Tinubu ADC

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