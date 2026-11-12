Tribunale spagnolo blocca Nucleo Nacional per odio e armi illegali

Il giudice di Gijón ha sospenso le attività di Nucleo Nacional, sequestrando armi e bloccando conti. Indagine per crimini d'odio in vista delle elezioni del 29 novembre.

Un tribunale a Gijon ha disposto la sospensione immediata delle attività del gruppo di estrema destra Nucleo Nacional. Questa misura preventiva è stata adottata nell'ambito di un'indagine approfondita su presunti crimini d'odio e associazione illegale, come riferito Thursday dal tribunale della città settentrionale.

Decisione giudiziaria e sanzioni immediate

L'autorità giudiziaria ha ordinato la chiusura definitiva della sede operativa del gruppo. Inoltre, sono stati congelati tutti i contenuti presenti sulle piattaforme social e bloccati i relativi conti bancari. La sentenza arriva a seguito delle operazioni di polizia condotte la settimana scorsa che hanno portato all'arresto di 14 membri dell'organizzazione.

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Le accuse principali riguardano l'incitamento all'odio contro gruppi vulnerabili della società spagnola e contro persone che sostengono ideologie politiche opposte alle loro. Questa azione legale rappresenta un intervento diretto delle istituzioni contro le attività di Nucleo Nacional, che si configura come un movimento politico di estrema destra.

Sequestro di armi e operazioni di polizia

Le forze dell'ordine hanno condotto perquisizioni intensive presso la sede centrale di Madrid e altre location collegate all'organizzazione. Durante queste operazioni, la polizia ha sequestrato più di 20 armi da fuoco. Alcune di queste armi risultavano prive della necessaria licenza di porto o detenzione.

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Oltre alle armi da fuoco, gli agenti hanno rinvenuto e confiscato grandi quantità di munizioni. Sono stati inoltre sequestrati altri tipi di armi illegali che completavano il materiale bellico trovato durante le indagini. La scoperta di questo arsenale ha ulteriormente aggravato la gravità delle accuse a carico dei membri dell'organizzazione.

Contesto politico e accuse di reclutamento

Il gruppo è finito sotto la lente d'ingrandimento delle autorità spagnole a causa della sua retorica fortemente anti-immigrazione. La situazione è diventata particolarmente critica dopo il massiccio attraversamento di migliaia di migranti nell'enclave spagnola di Ceuta, situata nel Nord Africa, avvenuto nel mese di luglio.

In quell'occasione, i membri di Nucleo Nacional hanno organizzato manifestazioni pubbliche contro l'immigrazione. Le autorità spagnole, in vista delle elezioni generali programmate per il 29 novembre, sostengono che l'organizzazione abbia reclutato e indottrinato giovani, includendo anche minori. Si accusa il gruppo di incoraggiare atti di odio, discriminazione e violenza.

Posizione del gruppo e misure cautelari

Sul proprio sito web, Nucleo Nacional si descrive come un movimento che persegue un "risveglio nazionale". L'obiettivo dichiarato è costruire una comunità di attivisti preparati, capaci di portare avanti azioni politiche e sociali che definiscono "autenticamente rivoluzionarie".

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Il tribunale ha confermato che i membri chiave dell'organizzazione sono già sottoposti a misure cautelari rigorose. Tra queste vi è il divieto assoluto di lasciare il territorio spagnolo e l'obbligo di presentarsi settimanalmente presso il tribunale per il controllo della propria ubicazione e attività.