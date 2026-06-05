Tribunale svedese conferma il sequestro di una nave da carico

Un tribunale svedese ha stabilito che il sequestro di una nave da carico nel Mar Baltico era legittimo e che la nave può essere consegnata all'Ucraina.

Un tribunale svedese ha stabilito che il sequestro di una nave da carico nel Mar Baltico era legittimo e che la nave può essere consegnata all' Ucraina , dove è sospettata di trasportare illegalmente grano dal territorio occupato dalla Russia .

La polizia svedese e la guardia costiera hanno sequestrato la nave, la Caffa, al largo della Svezia meridionale a marzo, sostenendo che navigava sotto falsa bandiera e che violava le leggi sulla sicurezza marittima e navale a causa della mancanza di navigabilità. Un avvocato del proprietario, la Caffa Shipping Limited, aveva contestato il sequestro e chiesto il rilascio della nave, secondo la sentenza del 4 giugno.

L'Ucraina sta cercando la nave come parte di un'indagine su presunti crimini di guerra che coinvolgono l'appropriazione e la rimozione di proprietà dal territorio occupato dalla Russia, ha detto il tribunale. Il tribunale ha confermato che il sequestro della nave era legalmente fondato e che la nave può essere consegnata all'Ucraina. La sentenza deve diventare legalmente vincolante prima che qualsiasi trasferimento possa avere luogo, e i proprietari hanno tre settimane per fare appello.

La nave è una nave da carico generale di 96 metri, e la maggior parte degli 11 membri dell'equipaggio sono russi





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