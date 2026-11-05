Tribunali UK bloccano aumenti affitti: vittorie inquilini novembre 2026

I tribunali britannici respingono aumenti affitti non giustificati. Julienne Robinson e la coppia Raja Mena ottengono tagli canoni grazie a normative tutela inquilini.

I tribunali immobiliari britannici, nell'arco compreso tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2026, hanno registrato una serie di sentenze pivotali che segnano un netto arresto alle pratiche di aumento degli affitti prive di fondamento tecnico. Le autorità giudiziarie hanno applicato con fermezza le nuove tutele legali, favorendo sistematicamente gli inquilini contro le pretese speculative dei proprietari immobiliari e stabilendo canoni di locazione nettamente inferiori a quelli richiesti dalle agenzie e dai proprietari di casa.

Il caso Robinson e il tetto ai canoni

Il First-tier Tribunal ha emesso due sentenze chiave il 30 ottobre, aprendo con la controversia tra Julienne Robinson e la società di gestione immobiliare Northwood Tyneside Limited per un appartamento situato a Simonside, un sobborgo di South Shields. L'agenzia immobiliare aveva tentato di imporre un aumento considerevole del canone mensile, proponendo un passaggio dal precedente affitto di 525 sterline (pari a 630 euro) a una quota mensile di 675 sterline (810 euro). Julienne Robinson ha impugnato questa decisione denunciando al collegio giudicante le gravi carenze manutentive dello stabile, dimostrandone l'inidoneità a giustificare un rincaro del genere.

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Il giudice ha respinto integralmente le pretese dell'agenzia, stabilendo che il nuovo canone legale deve fermarsi a 575 sterline (690 euro) al mese. Questa decisione permette all'inquilina di tagliare il rincaro richiesto, ottenendo un risparmio reale di 100 sterline (120 euro) mensili rispetto alla quota pretesa dall'agenzia. Il beneficio complessivo ammonta a 1.200 sterline (1.440 euro) all'anno, con efficacia a partire dal 15 novembre, dimostrando come la mancanza di manutenzione renda illegittime le richieste di maggiorazione del prezzo di locazione.

La coppia Raja Mena contro i proprietari

La seconda sentenza gemella riguarda Christina Raja Mena e Joseph Charlton, una coppia residente a Chester, che ha trascinato in giudizio i proprietari della loro abitazione sita in Clare Avenue. I proprietari della proprietà avevano richiesto un aumento del canone mensile, facendo lievitare l'uscita dal vecchio affitto di 1.200 sterline (1.440 euro) a 1.310 sterline (1.572 euro) al mese. I due inquilini hanno presentato una documentazione dettagliata, inclusi scatti fotografici, che evidenziavano gravi problemi di umidità strutturale mai risolti dai proprietari, configurando un chiaro inadempimento agli obblighi di manutenzione.

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I giudici hanno respinto le richieste dei locatori, decretando che il nuovo canone non potesse superare le 1.285 sterline (1.542 euro) al mese. Il provvedimento garantisce a Christina Raja Mena e Joseph Charlton un risparmio netto di 25 sterline (30 euro) al mese rispetto a quanto preteso, che si traduce in un risparmio complessivo di 300 sterline (360 euro) su base annua, con efficacia a partire dal 5 novembre. Anche in questo caso, la mancanza di interventi correttivi sull'umidità ha invalidato la richiesta di aumento, ribadendo il principio che il canone deve riflettere lo stato reale dell'immobile.

Zero tolleranza per gli aumenti immotivati

Questi due casi e i relativi verdetti dimostrano una politica di tolleranza zero da parte del sistema giudiziario britannico contro gli aumenti immotivati. In assenza di investimenti concreti sulla manutenzione degli immobili, le pretese dei proprietari vengono sistematicamente bocciate, indipendentemente dalla dimensione dell'importo richiesto o dalla reputazione dell'agenzia immobiliare coinvolta. La linea guida stabilita dalle autorità giudiziarie sottolinea che il diritto alla locazione non può essere utilizzato come strumento di speculazione finanziaria quando l'immobile non è mantenuto in condizioni abitative adeguate.

Le implicazioni di queste decisioni si estendono oltre i singoli casi, influenzando la percezione del mercato immobiliare residenziale nel Regno Unito. I proprietari che intendono modificare il canone di locazione dovranno essere in grado di dimostrare non solo l'andamento del mercato, ma anche il mantenimento degli standard di qualità abitativa. Questa dinamica protegge gli inquilini dallo sfruttamento economico e incentiva i proprietari a mantenere elevati standard di gestione e manutenzione delle proprie proprietà, allineando gli interessi economici alla responsabilità civile verso gli affittuari.