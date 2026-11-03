Tribunali USA bloccano Trump: corte supreme respingono interventi su schede California

I giudici federali respingono le pretese della Trump Administration di bloccare il conteggio dei voti in California, affermando la sovranità degli stati sulle elezioni.

Il sistema giudiziario federale degli Stati Uniti ha opposto un netto rifiuto alle pressioni dell'amministrazione del presidente Donald Trump volte a influenzare i risultati delle elezioni di medio termine in corso. L'1 novembre 2026, diverse ore prima dell'apertura dei seggi per le votazioni di martedì, i giudici federali hanno emesso una serie di ordini restrittivi che limitano significativamente i tentativi del governo centrale di esercitare un controllo senza precedenti sugli funzionari elettorali statali.

Respinge la richiesta di blocco schede California

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto con celerità la richiesta dell'amministrazione Trump di intervenire in una causa intentata dal Department of Justice (Ministero della Giustizia). Il Dipartimento della Giustizia aveva chiesto alla Corte di ordinare ai funzionari elettorali della California di non contare alcuna scheda elettorale inviata per posta, proveniente da oltre 20.000 persone che l'esecutivo identifica come potenziali cittadini non statunitensi. Questa decisione arriva nello stesso giorno in cui si svolgono le operazioni di spoglio, come evidenziato dalle attività presso il Centro di elaborazione delle schede della contea di Los Angeles a City of Industry.

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Giudici federali confermano sovranità stati

A Washington, un giudice federale ha bloccato l'amministrazione nel suo intento di richiedere ai funzionari della California di non conteggiare le schede ricevute da persone incluse in una lista di presunti non cittadini. Parallelamente, un altro magistrato ha impedito al governo federale di trasmettere tali liste ai funzionari elettorali in qualsiasi altro stato del paese. A San Francisco, il 9th US Circuit Court of Appeals ha confermato un ordine precedente, costringendo l'amministrazione a sospendere le minacce di azioni penali contro i funzionari elettorali che non avessero aderito alle richieste federali relative alla presunta elezione di non cittadini.

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Giustificazioni e posizioni degli attori coinvolti

L'amministrazione Trump ha intensificato negli ultimi mesi una campagna contro la presunta elezione di non cittadini, argomento su cui i colleghi repubblicani si basano per difendere le maggioranze al Congresso. Donald Trump, che afferma falsamente che la sua sconfitta nel 2020 fosse dovuta a frodi, sostiene da tempo che gli stati non stiano facendo abbastanza per prevenire le irregolarità. Kiersten Pels, portavoce del Justice Department, ha dichiarato delusione per le decisioni della Corte Suprema e del Nono Circuito, promettendo l'invio di osservatori elettorali in California e nel resto del paese per monitorare la conformità alle leggi federali.

Impatto concreto e prossime scadenze legali

Le sentenze sottolineano che le liste generate dall'amministrazione risultano inaccurate e rischiano di escludere indebitamente i cittadini statunitensi naturalizzati. David Becker, direttore esecutivo del Center for Election Innovation and Research, ha sottolineato come la Corte Suprema abbia riaffermato la sovranità degli stati in materie elettorali, una competenza attribuita costituzionalmente ai singoli governi statali. Non tutte le cause vedono l'amministrazione soccombere: un giudice federale a Washington ha respinto la richiesta della NAACP di impedire l'impiego di personale federale come osservatori, citando le rassicurazioni sul loro abbigliamento informale e l'assenza di armi. Rimane in sospeso un'altra causa in Alaska, dove il Justice Department cerca di impedire la certificazione del senato se il repubblicano Dan Sullivan perde per un margine minimo, argomentando una possibile confusione dovuta a un candidato con lo stesso nome.