Analisi delle eliminazioni di Tribuno e Bok a Sanremo 2024. Gabbani e Iezzi commentano le performance vocali, il ballottaggio e le scelte del direttore artistico.

L'edizione del Festival di Sanremo 2024 ha vissuto momenti di alta tensione durante le fasi di ballottaggio, con l'eliminazione di due artisti molto discussi. Giacomo Tribuno e il suo compagno di squadra Teo Bok, dopo aver condiviso il palco, sono stati entrambi eliminati dalla competizione. Le reazioni del pubblico e della critica sono state polarizzate, evidenziando sia la perfezione tecnica delle esecuzioni sia alcune carenze interpretative rilevate dalla giuria.

Il giudizio severo di Francesco Gabbani

Francesco Gabbani non ha nascosto le sue riserve sulla prestazione di Tribuno, definendola troppo sussurrata in alcuni passaggi e eccessivamente urlata in altri. Il direttore artistico ha sottolineato come la chiusura delle frasi e l'uso dei melismi richiedano un'attenzione meticolosa, dettagli fini che l'artista non ha sempre colmato. Gabbani ha ammesso che Tribuno era fuori dalla sua zona di comfort, ma ha riconosciuto il suo sforzo nel mantenere un atteggiamento raffinato ed elegante durante l'esibizione.

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Il giudizio di Gabbani è stato ulteriormente chiarito con un'osservazione sul marchio di fabbrica dell'artista: uno stile troppo contenuto, paragonato a un cantante resident di Las Vegas o a un tocco lounge bar. Sebbene la voce fosse descritta come una "macchina" perfetta da Paolo Rossi Iezzi, la sensazione generale è stata quella di una prestazione tecnicamente impeccabile ma emotivamente distante, simile a un'artista francese che canta in napoletano a un evento tradizionale, privo di quella connessione intima necessaria.

Le posizioni della giuria tecnica

Paolo Rossi Iezzi ha espresso un parere complementare, lodando la capacità di Tribuno di contenere la propria energia, un fattore che ha reso il pezzo perfetto sotto il profilo tecnico. Iezzi ha aggiunto che Jake Fognenfeldt, altro membro della giuria, ha trovato gli artisti vocalmente migliori rispetto alle esibizioni precedenti. Tuttavia, c'è stato un netto dissenso su Laura Pausini, che ha giudicato la performance troppo giovane per essere caricata di pezzi di tale complessità, pur riconoscendo la bravura abituale dei cantanti coinvolti.

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L'impatto emotivo e la finale

Nonostante le critiche, l'atmosfera del festival è stata caratterizzata da una genuina amicizia tra i concorrenti. Irama, giudice e artista, ha ringraziato il pubblico e gli altri partecipanti, definendo il palco un luogo condiviso con le migliori persone possibili. La band Le Distanze, che ha subito l'eliminazione insieme a Tribuno e Bok, ha espresso gratitudine per l'esperienza, citando Irama come un giudice straordinario e una persona eccelsa.

Gli artisti hanno ribadito di non essere interessati alla vittoria fine a se stessa, ma alla possibilità di lavorare professionalmente oltre il contesto del festival. La fede riposta in Teo Bok da parte di Gabbani è stata interpretata come una vera dichiarazione d'affetto, sottolineando l'importanza del supporto reciproco nel panorama musicale italiano. La vera vincitrice dell'edizione sembra essere stata proprio questa solidarietà autentica tra i ragazzi, che ha sovrastato le polemiche sulle eliminazioni.