Trieste, due morti nell'incendio di un magazzino dismesso al Porto Vecchio

Un incendio in un magazzino dismesso del Porto Vecchio di Trieste ha causato la morte di un uomo e di una donna, trovati carbonizzati dai soccorritori.

Nella notte un incendio è divampato in un magazzino dismesso del Porto Vecchio di Trieste, causando la morte di un uomo e di una donna. L'area è utilizzata come rifugio di fortuna da migranti arrivati in città lungo la rotta balcanica.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco, la polizia e i soccorsi sanitari, impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme nell'edificio.

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I due corpi, carbonizzati, sono stati trovati proprio durante le operazioni di spegnimento. Nel rogo è crollato anche un solaio.

Le operazioni di soccorso nel magazzino

Durante il lavoro per domare il rogo, i soccorritori hanno individuato i due corpi all'interno della struttura. Le informazioni disponibili non indicano ancora l'identità delle vittime.

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Alle operazioni hanno partecipato contemporaneamente i vigili del fuoco, la polizia e il personale sanitario, tutti presenti sul luogo nel corso della notte.

Il crollo del solaio è uno degli elementi emersi nelle fasi di spegnimento, insieme al ritrovamento dei corpi già carbonizzati. Il bilancio dell'episodio è quindi di due vittime e di una struttura gravemente coinvolta dalle fiamme.

Il Porto Vecchio e la rotta balcanica

Il magazzino si trova nell'area del Porto Vecchio, zona in cui migranti provenienti dalla rotta balcanica trovano rifugio di fortuna. Si tratta di un edificio dismesso, non destinato all'uso abitativo.

Il tragico episodio riporta l'attenzione sulle condizioni di chi cerca un riparo in strutture abbandonate nella città giuliana, dove la presenza di persone migranti è legata al percorso della rotta balcanica.

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La vicenda coinvolge quindi sia la sicurezza degli edifici abbandonati sia la situazione di chi li utilizza come ricovero temporaneo, due aspetti che emergono con forza dopo una notte così drammatica.

Cosa si sa finora dell'incendio a Trieste

Al momento le cause dell'incendio non sono indicate nelle informazioni disponibili. Il bilancio riguarda due vittime, un uomo e una donna, morte nella notte nel rogo del magazzino.

Il quadro resta quello di un incendio notturno con due vittime e il crollo di un solaio, mentre le fasi successive all'intervento e gli accertamenti restano da chiarire.