Trieste: Sindaco Dipiazza e scontri piazza Libertà dopo l'incendio porto vecchio

Il sindaco Roberto Dipiazza condanna le bombe carta dopo l'incendio nel porto vecchio di Trieste. Analisi delle cause, degli scontri in piazza Libertà e della crisi accoglienza migranti.

Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha espresso condanna severa dopo gli scontri verificatisi in piazza della Libertà, definendo intransigente la posizione contro l'uso di bombe carta durante le proteste avvenute tra l'8 e il 9 novembre. Queste dichiarazioni arrivano a pochi giorni dall'incendio mortale che ha colpito il porto vecchio della città, un evento che ha innescato una crisi sociale e politica di grandi dimensioni. La tensione è esplosa dopo che due persone sono decedute nel rogo del Magazzino 18, portando alla luce le gravi carenze nel sistema di accoglienza per i senzatetto e i richiedenti asilo presenti nella zona portuale.

Dettagli sull'incendio e vittime

L'incendio ha avuto luogo tra il 1 e il 2 novembre nel Magazzino 18, uno degli edifici abbandonati situati nel porto vecchio di Trieste. L'edificio è diventato nel tempo un rifugio informale per persone migranti e richiedenti asilo, spesso in condizioni di estrema precarietà. Secondo le ricostruzioni delle organizzazioni che si occupano di accoglienza, le fiamme potrebbero essere state causate da un fuoco acceso per scaldarsi. Le vittime sono un uomo e una donna, rispettivamente di 21 e 29 anni, deceduti a seguito delle ustioni riportate. Questo episodio non è isolato, poiché altre morti legate al freddo e all'indigenza, come quelle di Sunil Tamang e Hichem Billal lo scorso anno, erano già state ricordate in un comunicato dell'assemblea diffuso l'8 novembre.

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Società civile e posizione istituzionale

La risposta delle istituzioni all'incendio è stata critica per le associazioni. Invece di aprire spazi sicuri, le autorità hanno optato per sgomberi e chiusure degli edifici del porto vecchio. Circa 250 persone si sono radunate in piazza della Libertà il 2 novembre per una commemorazione delle vittime, chiedendo soluzioni abitative. Il sindaco Roberto Dipiazza, intervenendo il 8 novembre, ha condannato i metodi violenti dei manifestanti, menzionando esplicitamente l'uso di bombe carta come motivo per una reazione durissima. Tuttavia, le organizzazioni sociali sostengono che la presenza nel Magazzino 18 fosse necessaria data l'assenza di alternative abitative sicure per i migranti in città.

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Crisi accoglienza e progetti dismessi

Le associazioni denunciano una grave carenza di posti letto nel sistema di accoglienza formale. L'ex mercato coperto di via Flavio Gioia, chiuso dal 2016, è indicato come la soluzione ideale. L'edificio, grande 2.330 metri quadrati, possiede allacciamenti idrici ed elettrici e una ventina di bagni e docce. Già nell'ottobre 2022, comune e prefettura avevano concordato di trasformarlo in un dormitorio da 90 posti letto, con 30mila euro del comune e 300mila euro del ministero dell'interno. Il progetto è poi saltato per un dietrofront della maggioranza in consiglio comunale. Nonostante ciò, il Consorzio italiano di solidarietà - Ics gestisce circa settanta posti liberi, ma molte persone continuano a dormire per strada.

Situazione attuale e futuri sviluppi

Molti richiedenti asilo restano esclusi dall'accoglienza a causa dei ritardi della questura nella formalizzazione delle domande, con appuntamenti fissati a settimane o mesi di distanza. Dal 14 ottobre, è stato vietato il sabato e la domenica la distribuzione di pasti e coperte in piazza della Libertà, limitandola alle 18-20 negli altri giorni. Il 6 novembre, circa duecento persone hanno tentato di occupare l'ex mercato di via Flavio Gioia per aprire un riparo. La polizia e i carabinieri sono intervenuti con scudi e manganelli respingendo i manifestanti. Le organizzazioni sottolineano che il diritto all'accoglienza sorge dal momento in cui viene manifestata la volontà di chiedere asilo, diritto spesso violato durante l'attesa burocratica.