Trifone Altieri Anac: Controversie Nomina e Incompatibilità Politica

La nomina di Trifone Altieri all'Anac da parte della Lega genera polemiche per incompatibilità. Le opposizioni chiedono il ritiro, ma la Lega presenta lettera di rinuncia.

La nomina di Trifone Altieri alla presidenza dell' Anac, l'Autorità nazionale anticorruzione, ha immediatamente scatenato un acceso dibattito politico a Roma. La Lega ha indicato Altieri, ex deputato e attuale manager di Leonardo, per ricoprire questo ruolo di massimo rilievo istituzionale. La decisione è stata approvata in Consiglio dei ministri, dove il premier Giorgia Meloni ha dato il via libera, soddisfacendo una richiesta di Matteo Salvini. Questo scambio di nomine rientra in un più ampio accordo di governo, simile a quello che ha portato alla presidenza della Consob per Federico Freni. Tuttavia, l'iter di Altieri non è privo di ostacoli legali e politici, poiché le opposizioni hanno già annunciato una ferma opposizione. I partiti di opposizione hanno inviato una lettera a Giorgia Meloni, chiedendo un dietrofront sulla scelta. La nomina richiede infatti l'approvazione da parte di una commissione parlamentare con una maggioranza dei due terzi. Questo quorum alto rende il voto delicato, soprattutto considerando le accuse di incompatibilità avanzate dai rivali politici.

Il nodo dell'incompatibilità politica e la difesa della Lega

Il principale ostacolo alla conferma di Trifone Altieri risiede in una presunta incompatibilità normativa. Altieri ha ricevuto l'incarico di responsabile Difesa per la Lega due anni fa. Il decreto legislativo 150 del 27 ottobre 2009, articolo 13, comma 3, stabilisce che i componenti dell'Anac non possono essere scelti tra persone che rivestono cariche in partiti politici negli ultimi tre anni precedenti la nomina. Le opposizioni, tra cui Giuseppe Conte e Carlo Calenda, sostengono che questo requisito non sia stato rispettato. Carlo Calenda ha definito i metodi usati "trumpiani" in un'intervista a Huffpost. La Lega, tuttavia, difende la scelta presentando una lettera di rinuncia. Armando Siri, capo dipartimenti della Lega, ha firmato il 27 settembre 2024 una missiva intitolata "Revoca dell'incarico da coordinatore del dipartimento Difesa". Secondo la lettera, il partito ha preso atto della rinuncia di Altieri all'incarico, sostenendo che tale atto smentisca la foto del 18 settembre dello stesso anno. Altieri ha dichiarato di essere tranquillo e di provare tutto nelle sedi opportune, affermando di non avere nulla da nascondere.

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Le posizioni delle opposizioni e il contesto di governo

Le opposizioni non hanno tardato a reagire contro la nomina, definendola un'ingerenza politica in un organismo di garanzia. La richiesta di un dietrofront è stata formalizzata direttamente a Giorgia Meloni, sottolineando la gravità della violazione normativa. Per la Lega, la scelta di Altieri è stata una ricompensa per Matteo Salvini, il quale ha ottenuto questo incarico dopo che Forza Italia ha preso la presidenza della Consob. Questo scenario riflette un precedente conflitto tra Salvini e Federico Freni, sottosegretario indicato per la Consob. Freni era considerato vicino a Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, e la sua esclusione è stata interpretata come un sacrificio per volere di Antonio Tajani. Il valzer delle nomine sembra quindi essere il risultato di complesse trattative interne alla coalizione di governo. Salvini non si è impuntato fino in fondo sulla nomina di Freni, ottenendo in cambio la guida dell'Anac. Questo meccanismo di scambio evidenzia il peso della Lega nelle trattative governative, nonostante le critiche per il controllo su organi indipendenti.

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Il percorso professionale di Trifone Altieri

Il curriculum di Trifone Altieri è ricco di esperienze sia nella politica che nel management aziendale. Nato a Bari, Altieri ha dichiarato di essere cresciuto a Palazzo Grazioli, facendo riferimento al partito di Silvio Berlusconi. Ha ricoperto ruoli al ministero della Difesa con diversi ministri, tra cui Carlo Scognamiglio e Sergio Mattarella. Nel 2015, ha lasciato Forza Italia dopo uno strappo interno, unite che ha spiegato come difficile. Due anni dopo, è entrato nella Lega, passando da un'identità regionale a una nazionale. Dopo quella legislatura, non è rientrato in Parlamento. Nel 2018, il governo gialloverde lo ha nominato a vertice di Invimit, società che gestisce il patrimonio dello Stato. Successivamente, ha presieduto Fincantieri Infrastructure prima di entrare nel cda di Leonardo nel 2023. Altieri difende il suo percorso, sostenendo che tutti i politici sono indicati da qualcuno. Ha citato Giuseppe Busia, ottimo presidente dell'Anac, come garante delle primarie del Pd, per normalizzare le influenze politiche.

Impatto istituzionale e prossimi passi della procedura

La conferma di Altieri avrebbe conseguenze dirette sull'integrità delle amministrazioni italiane. Come presidente, Altieri dovrà sorvegliare sui maxi progetti cari alla Lega, dalle autostrade agli appalti. Questo include il Ponte sullo Stretto, un'opera infrastrutturale di cui Salvini è stato ministro dei Trasporti. Il processo di nomina prevede passaggi delicati in Parlamento e il via finale del Quirinale. La Corte dei Conti effettuerà un controllo di legittimità prima della stipula del decreto del presidente della Repubblica. La Lega sostiene che le verifiche saranno robuste e che l'incompatibilità è stata risolta. Altieri ha rinunciato all'incarico col Carroccio perché al tempo incompatibile con il ruolo di manager in Leonardo. Questo dettaglio è cruciale per la difesa della nomina, poiché dovrebbe rimuovere l'ostacolo legale. Se confermato, Altieri sarà il primo presidente dell'Anac che non è un magistrato o un giurista. Questa scelta segna un cambio di rotta nella composizione dell'autorità anticorruzione. Il futuro della nomina dipenderà dalla capacità della Lega di ottenere i due terzi dei voti in commissione parlamentare.