Trifone Altieri nuovo presidente Anac, le critiche di Calenda e Bonelli

Il Consiglio dei ministri ha nominato Trifone Altieri alla guida dell'Anac. La scelta provoca aspre reazioni da Azione e Verdi, accusando il governo di lottizzazione politica.

Il Consiglio dei ministri ha approvato la nomina di Trifone Altieri, comunemente noto come Nuccio, alla carica di presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. La decisione, presa durante la seduta odierna, segna un cambiamento significativo nella guida dell'ente di vigilanza, con Altieri che subentrerà all'attuale titolare, Giuseppe Busia, nella prossima fase istituzionale.

Dettagli della proposta governativa

L'iniziativa proposta dal ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, è stata formalmente deliberata dall'esecutivo. Secondo l'iter legislativo obbligatorio, la proposta di Altieri a presidente dell'Anac dovrà ora passare al Parlamento. L'obiettivo è ottenere il parere obbligatorio delle competenti commissioni parlamentari, un passaggio fondamentale per garantire la trasparenza e la legittimazione democratica della nomina.

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Prima di raggiungere la formalizzazione definitiva tramite decreto del presidente della Repubblica, il dossier tornerà in Consiglio dei ministri. Questo doppio passaggio parlamentare ed esecutivo mira a confermare l'idoneità del candidato scelto dal governo, chiudendo la procedura amministrativa prevista dalla normativa vigente per la nomina dei vertici degli enti indipendenti.

Reazioni politiche immediate

La scelta ha già scatenato un'ondata di critiche politiche, con reazioni veementi da parte di diverse formazioni dell'opposizione. Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha espresso forte dissenso pubblicando un commento sui social network. Calenda ha definito la mossa una forma di lottizzazione politica, definendola una vergogna che va ben oltre le tradizionali pratiche di ripartizione degli incarichi.

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Anche Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, non ha risparmiato critiche al governo Meloni. Bonelli ha accusato l'esecutivo di aver distrutto l'identità dell'Anac, sostenendo che la nomina di Altieri sia parte di una strategia più ampia per terremotare tutti gli organismi di controllo. L'onorevole ha specificato che al posto dei tecnici indipendenti vengono inseriti fedeli di partito.

Profilo di Trifone Altieri

Trifone Altieri è una figura di spicco della Lega, con un passato politico consolidato. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di responsabile del dipartimento Difesa del partito di Matteo Salvini. Questa esperienza nel settore della sicurezza e della difesa lo porta a guidare un'entità con compiti di vigilanza sulla trasparenza pubblica e sugli appalti, settori spesso intersecati con le politiche di spesa dello Stato.

Altieri ha anche una rilevante esperienza nel settore industriale e finanziario. La scorsa primavera, era stato nominato nel consiglio d'amministrazione di Leonardo, il principale gruppo aerospaziale, della difesa e della sicurezza italiano. Questa esperienza manageriale in una grande azienda quotata e strategica potrebbe influenzare le sue prospettive alla guida dell'Anac.

Impatto futuro e prossime tappe

La nomina di Trifone Altieri segna un punto di svolta per l'Anac, ente cruciale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della pubblica amministrazione. L'opposizione teme che la nuova leadership possa compromettere l'indipendenza dell'istituto, trasformandolo in un organo sensibile alle logiche di partito. Il Parlamento avrà ora il compito di valutare se la proposta risponda ai requisiti di indipendenza e competenza richiesti dalla legge.

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Le commissioni competenti dovranno esaminare il curriculum e le posizioni politiche del nuovo presidente designato. Il processo si concluderà solo dopo il parere positivo delle camere e il successivo decreto presidenziale. Nel frattempo, le reazioni politiche continueranno a monitorare l'evolversi della situazione, con l'attenzione focalizzata sulla capacità dell'Anac di mantenere la sua credibilità sotto una nuova guida.