Trifone Altieri rinuncia alla presidenza Anac dopo le polemiche

Trifone Altieri ritira la propria candidatura alla guida dell'Anac. Il governo accoglie il passo indietro dopo accuse di parzialità e polemiche politiche sulla sua indipendenza.

Il nome di Trifone Altieri è definitivamente fuori discussione per la guida dell'Antitrust italiano. L'ex parlamentare della Lega ha rinunciato alla candidatura alla presidenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dopo una giornata caratterizzata da un'intensa pressione politica e mediatica. Questa decisione segnato un rapido cambio di rotta per l'esecutivo, costretto a gestire una crisi di immagine istituzionale nata dalla percezione di un possibile conflitto di interessi.

Le contestazioni verso la figura di Altieri sono esplose con forza, centrando il nodo della sua indipendenza. Le opposizioni hanno sottolineato la stretta vicinanza di Altieri al Carrochio, definendo tale legame incompatibile con il ruolo di garante della trasparenza richiesto per dirigere l'organo di vigilanza nazionale. La preoccupazione principale riguardava il timore che la sua leadership pot essere percepita come influenzata da interessi di parte.

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Il profilo professionale e le contestazioni

Prima di questa vicenda, Trifone Altieri occupava ruoli di vertice in importanti enti del settore industriale e marittimo. Era già stato presidente di Invimit e, al momento delle nomination, ricopriva la carica di presidente di Fincantieri Infrastructure. Inoltre, faceva parte del consiglio di amministrazione di Leonardo, uno dei maggiori gruppi industriali a partecipazione statale.

Le opposizioni hanno sostenuto che questa rete di incarichi, unita al suo passato politico, avrebbe messo a rischio l'imparzialità necessaria per guidare l'Anticorruzione. Per loro, la figura di Altieri non poteva garantire la necessaria distanza dai poteri forti che l'Anac dovrebbe controllare, minando la fiducia pubblica nell'istituzione.

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La difesa di governo e la risposta politica

Inizialmente, la scelta è stata fermamente difesa dall'attuale premier Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio aveva spiegato che la nomina rientrava nelle competenze esclusive del governo, ribadendo la legittimità della selezione. Meloni ha sottolineato che il profilo di Altieri era stato verificato attentamente prima di essere proposto.

Anche Matteo Salvini, leader della Lega, ha risposto alle critiche definendo "ingenerose" le polemiche scatenatesi. Il politico ha sostenuto che le accuse non fondavano su elementi reali e ha chiesto rispetto per la volontà di governo nel nominare il proprio rappresentante all'interno degli enti vigilati, considerandolo un diritto consolidato.

Verifiche tecniche e contatti pre-nomina

Fonti di governo hanno precisato che la candidatura era stata avanzata solo dopo aver condotto un rigoroso esame preliminare. Si è affermato di aver verificato sistematicamente l'assenza di qualsiasi profilo di incompatibilità legale o normativa. Questo processo tecnico era stato considerato sufficiente per garantire la conformità della scelta rispetto alle regole vigenti.

Prima dell'annuncio pubblico, l'esecutivo avrebbe informato per le vie brevi i due principali partiti di opposizione. Secondo quanto riferito, in quel momento non erano emerse contrarietà formali né riserve esplicite da parte delle opposizioni. Il silenzio iniziale aveva dato l'impressione che il percorso di nomina potesse procedere senza intoppi significativi.

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Il ritiro ufficiale e la reazione finale

Nonostante le rassicurazioni iniziali, la pressione sociale e politica ha reso insostenibile la permanenza della candidatura. La notizia del passo indietro è stata confermata ufficialmente nella tarda serata di venerdì. L'esecutivo ha diffuso una nota che dava atto del ritiro della richiesta di nomina per Trifone Altieri.

Nel comunicato, il governo ha ringraziato l'onorevole Altieri per la sua disponibilità a servire il Paese. Ha inoltre espresso apprezzamento per le valutazioni di opportunità politica che hanno condotto alla decisione di ritirare la proposta. Questa mossa mira a preservare la credibilità dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e a calmare le acque politiche, evitando un lungo conflitto istituzionale che avrebbe potuto paralisi il lavoro di vigilanza anticorruzione per mesi.