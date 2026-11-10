Trinidad e Tobago, il Privy Council annulla la legge contro i rapporti gay

Il Privy Council di Londra dichiara incostituzionale la legge di Trinidad e Tobago contro i rapporti tra uomini dello stesso sesso.

Trinidad e Tobago ha perso una delle sue norme penali più contestate. Martedì 10 novembre il Privy Council, la corte d'appello con sede a Londra, ha annullato la legge che criminalizzava i rapporti sessuali consensuali tra coppie di uomini dello stesso sesso. La decisione è arrivata dopo il ricorso presentato da Jason Jones, un uomo gay nato nel paese caraibico, che sosteneva che la legge violasse i suoi diritti umani.

Il caso riguardava il Sexual Offences Act, la normativa sui reati sessuali in vigore a Trinidad e Tobago. Jones ha contestato la legge sostenendo che violasse i diritti fondamentali garantiti dalla costituzione del paese caraibico.

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Il percorso giudiziario del ricorso di Jason Jones

Jason Jones ha inizialmente ottenuto ragione presso l'Alta Corte di Trinidad e Tobago. Quella sentenza è stata però ribaltata, e Jones si è quindi rivolto al Privy Council di Londra per ottenere una nuova valutazione del caso.

Il Privy Council è la corte d'appello di ultima istanza per Trinidad e Tobago e per alcuni altri paesi del Commonwealth. Le sue decisioni sono vincolanti per i tribunali di questi paesi che ancora riconoscono la sua giurisdizione.

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Al termine del procedimento, la corte londinese ha stabilito che la legge di Trinidad e Tobago è incostituzionale. La pronuncia ha quindi accolto la tesi di Jones, che aveva denunciato la violazione dei propri diritti fondamentali.

Le motivazioni del giudice Philip Sales

Il giudice Philip Sales ha annunciato la decisione del Privy Council sostenendo che il diritto al rispetto della vita privata e familiare tutela l'orientamento sessuale. Secondo Sales, questo aspetto rappresenta una parte essenziale dell'identità umana.

Nel pronunciare la sentenza, Sales ha spiegato che l'attuale interpretazione del diritto fondamentale dell'individuo comprende la protezione di un elemento così centrale della persona. Su questa base la corte ha ritenuto che la norma non potesse reggere sul piano costituzionale.

Sales ha aggiunto che le leggi che mirano a criminalizzare tali attività non possono essere giustificate. La posizione della corte si fonda quindi sul principio che l'orientamento sessuale rientra nella sfera protetta dal diritto fondamentale.

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Effetti della sentenza su Trinidad e Tobago

La sentenza del Privy Council stabilisce che la legge di Trinidad e Tobago è incostituzionale, con la conseguenza che la criminalizzazione dei rapporti sessuali consensuali tra uomini dello stesso sesso non trova più fondamento nella norma annullata.

La notizia diffusa dall'agenzia Reuters, con reportage di Sam Tobin, non specifica ulteriori misure attuative, né indica date successive per l'applicazione della pronuncia nel paese caraibico. Le conseguenze pratiche restano dunque circoscritte a quanto stabilito nella decisione di martedì.

Il caso di Jason Jones mostra come un ricorso presentato a una corte d'appello del Commonwealth possa incidere su norme penali in vigore in un paese caraibico. Il percorso dal tribunale di primo grado fino a Londra ha richiesto il passaggio attraverso due gradi di giudizio prima della pronuncia finale.