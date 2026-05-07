Trionfo de Le città di pianura ai David di Donatello 71: Cinema, Proteste e Grandi Emozioni

La settantunesima edizione dei David di Donatello vede il successo travolgente de Le città di pianura in una serata segnata da impegni politici, proteste dei lavoratori e l'omaggio ai grandi maestri del cinema italiano.

La settantunesima edizione dei David di Donatello ha consacrato il cinema di provincia con il trionfo assoluto di Le città di pianura. La pellicola, diretta da Francesco Sossai e Adriano Candiago, ha letteralmente spazzato via la concorrenza, portando a casa i riconoscimenti più prestigiosi della serata: miglior film, miglior regia, sceneggiatura originale, montaggio, produttore e casting.

A questo elenco si aggiunge il premio come miglior attore protagonista assegnato a Sergio Romano. Il film, descritto come un'opera sgangherata ma poetica, richiama nelle atmosfere lo stile di Paolo Conte, riuscendo a catturare l'essenza della provincia italiana in modo unico e originale.

Paradossalmente, la serata ha visto il nulla di fatto per La Grazia di Paolo Sorrentino, che nonostante le quattordici candidature è tornato a casa a mani vuote, a dimostrazione che in questa edizione l'audacia e la freschezza hanno prevalso sui nomi più altisonanti e consolidati del panorama internazionale. Oltre al grande vincitore, la serata ha riservato momenti di grande emozione e sorprese inaspettate.

Il film Gioia Mia, opera di Margherita Spampinato, ha conquistato il pubblico e la giuria raccontando l'incontro tra un bambino moderno e una zia siciliana rigida e profondamente religiosa. Questo progetto non ha solo vinto il David per il miglior esordio alla regia, ma ha regalato un momento indimenticabile con il premio alla miglior attrice protagonista assegnato ad Aurora Quattrocchi, un'attrice di ottantatré anni che ha commosso la sala con il suo discorso sulla meraviglia e sulla necessità di riaprire le grandi sale cinematografiche per contrastare la diffusione di piccole sale ormai insufficienti.

Altre pellicole hanno trovato spazio tra i premiati: Le assaggiatrici di Silvio Soldini si è distinta per la sceneggiatura non originale e il trucco di Esmè Sciaroni, mentre Primavera di Damiano Michieletto ha dominato i premi tecnici, vincendo per compositore, acconciatura, costumi e suono. Non meno importante il contributo de La città proibita di Gabriele Mainetti, premiato per scenografia, fotografia ed effetti visivi, confermando l'altissima qualità tecnica della produzione nazionale contemporanea.

La cerimonia, svoltasi nel nuovo Teatro 23 di Cinecittà e condotta da Flavio Insinna e Bianca Balti, non è stata però solo una festa del cinema, ma si è trasformata in un palcoscenico di forte impegno civile e sociale. All'ombra di una crisi profonda che colpisce l'industria cinematografica italiana, molti premiati hanno utilizzato il loro tempo sul palco per denunciare i tagli ai fondi e le crescenti difficoltà dei lavoratori.

Fuori dagli studios, un presidio organizzato da Usb Cinema e dal movimento siamoaititolidicoda ha ricordato l'urgenza di tutelare le maestranze dello spettacolo. Le voci di protesta sono risuonate forte anche all'interno: Matilda De Angelis, premiata come miglior interprete non protagonista per Fuori di Mario Martone, ha richiamato la responsabilità del cinema di essere onesto, pulito e politico.

Lino Musella ha lanciato un grido per la libertà della Palestina, mentre l'attore internazionale Matthew Modine ha sottolineato come il cinema italiano sia essenziale per ricordare a tutti l'essenza dell'umanità. Queste dichiarazioni hanno dato alla serata un tono solenne e riflessivo, trasformando i David in un forum di discussione sulla situazione internazionale e industriale. La chiusura della serata è stata segnata da omaggi a grandi maestri e riconoscimenti internazionali di rilievo.

Il premio alla carriera è andato a Gianni Amelio, accolto da una standing ovation, mentre Vittorio Storaro, il leggendario signore della luce e tre volte premio Oscar, ha ricevuto il Premio Speciale Cinecittà tra le lacrime e l'abbraccio di Stefania Sandrelli. Storaro ha espresso la sua gratitudine per aver ricevuto un premio in lingua italiana, in un momento di particolare fragilità per il settore.

Per quanto riguarda i premi già annunciati, il David per il miglior film internazionale è andato a Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, mentre il premio dello spettatore è stato assegnato a Buen Camino di Gennaro Nunziante con Checco Zalone. Quest'ultimo, tuttavia, ha disertato l'evento per partecipare a un incontro al Quirinale con il presidente Mattarella.

Infine, un plauso speciale è andato al documentario Everyday in Gaza di Omar Rammal, che ha saputo raccontare con crudezza e umanità la quotidianità di chi cerca di sopravvivere tra le macerie, ricordando a tutti che il cinema resta l'arma più potente per testimoniare la verità del mondo





Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

David Di Donatello Cinema Italiano Le Città Di Pianura Cinecittà Premi Cinema

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mattarella ai David di Donatello: “Il cinema è il cammino del Paese tra libertà e futuro”Il Presidente Sergio Mattarella al Quirinale per i David di Donatello: il discorso sul valore del cinema italiano, tra cultura, lavoro, piattaforme, giovani talenti e futuro dell’audiovisivo.

Read more »

David di Donatello, Greta Scarano: 'Il boicottaggio danneggerebbe il cinema''No, non avrei aderito assolutamente al boicottaggio di questa, perché ci avrebbe credo fatto mal…

Read more »

Oggi la cerimonia dei David di Donatello, conduttori, ospiti e candidati ai premi del cinemaE' l'anno di outsider, maestri e nuovi sguardi femminili

Read more »

I David di Donatello 71: L'Eccellenza del Cinema Italiano torna a CinecittàTutto quello che c'è da sapere sulla 71esima edizione dei David di Donatello: conduttori, nomination, premi speciali e l'attesa per il miglior film.

Read more »

David di Donatello 2026, protesta dei lavoratori del cinema davanti a CinecittàDurante i David di Donatello 2026 protesta dei lavoratori del cinema davanti a Cinecittà. Flash mob, maschere bianche e richieste di tutele per le maestranze del settore audiovisivo.

Read more »

David di Donatello 2026: la notte del cinema italiano a CinecittàSi tengono al Teatro 23 di Cinecittà i David di Donatello 2026. La cerimonia, trasmessa su Rai 1, celebra il cinema italiano tra nomination prestigiose e proteste dei lavoratori del settore audiovisivo.

Read more »