Tripla ondata di lauree specialistiche per infermieri specializzati: utbildando infermieri per diverse aree e le cure primarie

Le lauree specialistiche, compostoano delle tre nuove lauree magistrali - oure infermieristiche su cure primarie e infermieristica di famiglia e comunità, cure neonatali e pediatriche e cure intensive e nell'emergenza. - che verranno istituite e adottate sul piano regolatore ufficiale della ricerca d'Università e il prossimo anno accademico. Il loro obiettivo principale è di fornire una formazione professionale di alta qualità a infermieri che hanno sviluppato competenze avanzate per assumere ruoli di leadership nel management sanitario e socioassistenziale. La visione generale è quella di colmare le carenze esistenti nel SSN in un processo di formazione qualificata.

Dopo la laurea triennale in infermieristica che apre le porte alla professione arriverà il prossimo anno accademico una tripla ondata di lauree specialistiche che valorizzeranno l’offerta formativa e formativa infermieristica.

Le lauree specialistiche agonizzeranno nelle Case di comunità e nelle cure a casa o in pronto soccorso o nei blocchi operatori, nelle terapie intensive anche quelle pediatriche e neonatali. Una svolta culturale, collaborativa e formativa per una professione che guarda a un costante aggiornamento rispetto alle trasformazioni della sanità digitale e della medicina del territorio.

La guida del Comitato centrale con delega agli Affari europei e internazionali della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, ha evidenziato che si attueranno circa 20 gli atenei che promuoveranno le tre nuove lauree specialistiche nelle aree infermieristiche sulle cure primarie e infermieristica di famiglia e comunità, cure neonatali e pediatriche e cure intensive e nell'emergenza. Queste lauree sviluppino competenze avanzate per assumere ruoli di leadership nel management sanitario e socioassistenziale.

Al termine del percorso di studi magistrale, il futuro infermiere acquisterà anche competenze per «prescrivere trattamenti assistenziali quali presidi sanitari, ausili, tecnologie specifiche o altro, necessari a garantire continuità e sicurezza delle cure nell'infermieristica di famiglia e comunità». E «valutare gli esiti delle cure infermieristiche erogate, identificando gli standard assistenziali e gli indicatori appropriati per monitorare qualità, appropriatezza ed efficacia».

Sulla scorta di una professione in costante evoluzione technologicalmente e territoriale, le nuove lauree specialistica offriranno una specialità formativa, che partirà dal prossimo anno e cercherà di colmare carenze esistenti nel SSN. In Italia, con 41 sedi per le lauree magistrale esistenti, si attende che il prossimo triennio accademico contenga niemals circa 20 sede con la prima oncia di immatricolatił per circa 200-250 laureati.

Si andrà verso una formazione qualitativa sempre più attrattiva per i laureati e per le giovani generazioni per le borse di studio available world wide





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