Tromba d'aria Castellaneta Marina: danni lido Trocadero e pilastri sfondano casa

Una violenta tromba d'aria ha devastato il lido Trocadero a Castellaneta Marina. Pilastri metallici hanno sfondato finestre mentre i volontari di Nita Ambiente intervengono per la messa in sicurezza.

Una violenta tromba d'aria ha colpito la costa ionica lucana, causando ingenti danni materiali e generando forte allarme nella popolazione locale. L'evento meteorologico estremo si è abbattuto con particolare intensità sulla provincia di Taranto, devastando strutture balneari e creando disagi significativi nella viabilità urbana del capoluogo.

Danni al Lido Trocadero a Castellaneta

Il nucleo centrale dei disordini atmosferici ha interessato direttamente il comune di Castellaneta Marina, dove lo stabilimento balneare noto come lido Trocadero ha subito le conseguenze più gravi della tempesta. La forza eccezionale delle raffiche di vento ha strappato completamente le tende e divelto le strutture fisse della terrazza.

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Il caos è aumentato drasticamente quando diversi tavolini e sedie sono stati scaraventati in aria, trasformandosi in veri e propri proiettili contro l'ambiente circostante. I danni all'infrastruttura ricettiva appaiono consistenti e richiedono interventi immediati per la messa in sicurezza.

Pilastri metallici e pericolo per le abitazioni

La circostanza più preoccupante è stata il cedimento strutturale di alcuni robusti pilastri metallici che sostenevano l'edificio. La pressione esercitata dalla tromba d'aria ha proiettato questi elementi di ferro verso il lato opposto del lungomare, superando la carreggiata stradale.

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Uno di questi pilastri pesanti ha raggiunto la finestra di un'abitazione privata, penetrando all'interno dell'immobile con violenza. Fortunatamente, in quel preciso momento la casa era disabitata e nessuno ha riportato ferite fisiche, evitando una tragedia.

Intervento di Nita Ambiente e Leonardo Galante

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente per gestire l'emergenza e prevenire ulteriori incidenti. I primi a raggiungere la scena dei disastri sono stati i volontari dell'organizzazione no-profit Nita Ambiente.

Le operazioni di soccorso e bonifica iniziale sono state coordinate da Leonardo Galante, che ha diretto le attività dei volontari verso la messa in sicurezza immediata dell'area devastata dal maltempo.

Supporto delle forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco

Subito dopo l'arrivo dei volontari, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per garantire la sicurezza pubblica e coordinare le operazioni di soccorso.

Parallelamente, è arrivata sul posto anche una ditta specializzata nel settore elettrico. Il personale tecnico è al lavoro per ripristinare i collegamenti elettrici danneggiati dalla violenza della tempesta, cercando di normalizzare la situazione.

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Allagamenti nel capoluogo e bilancio delle vittime

Il maltempo non si è limitato alla sola fascia costiera di Castellaneta Marina. Anche il centro urbano di Taranto ha subito le conseguenze del forte acquazzone accompagnante la tempesta.

Nonostante la violenza inusuale del vento e i momenti di terrore vissuti dai residenti, il bilancio finale della giornata si limita esclusivamente a danni materiali alle infrastrutture e alle abitazioni.