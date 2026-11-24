L'esperto Giuseppe Lavenia svela i rischi della iperprotezione e i metodi pratici per genitori ansiosi nel nuovo libro 'Troppo Amore'.

La tendenza a intervenire costantemente nelle difficoltà dei figli, motivata da un forte istinto protettivo, rischia di compromettere l'autonomia e la resilienza dei giovani. Giuseppe Lavenia, docente universitario ed esperto di dipendenze digitali, cyberbullismo e tematiche educative, sottolinea come questa dinamica nasca spesso da un senso di responsabilità eccessivo, dove il dolore del figlio diventa un fallimento genitoriale.

Il meccanismo della iperprotezione e delle aspettative

Quando un genitore si sente responsabile di ogni dolore che suo figlio potrebbe incontrare, piccoli eventi come un brutto voto, un'esclusione sociale o una delusione personale vengono interpretati come problemi che avrebbero dovuto essere previsti e impediti dall'adulto. Questa percezione rende difficile per i genitori sentirsi sufficientemente protettivi da poter lasciare il proprio figlio affrontare autonomamente le difficoltà quotidiane della vita.

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Oltre a questa dinamica emotiva, a pesare oggi è anche l'incertezza sul futuro e la solitudine di tante famiglie, uniti a una pressione sociale continua che impone di essere genitori sempre presenti e competenti. Lavenia osserva che la tecnologia moderna contribuisce a questa fatica, poiché la possibilità di sapere tutto subito ha creato un'aspettativa di controllo totale: se è possibile monitorare un voto, l'ultimo accesso online o uno spostamento geografico, il genitore finisce per sentirsi in dovere morale di farlo.

Le conseguenze psicologiche sulla crescita dei figli

Questa interferenza costante ha effetti profondi sulla psiche dei ragazzi, che possono arrivare a dubitare delle proprie capacità perché vedono che l'adulto dubita continuamente della loro possibilità di cavarsela. Se il genitore interviene prima che il figlio provi, risponde al posto suo e gli evita ogni situazione incerta, il giovane non impara a gestire l'incertezza stessa.

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Inoltre, nasce un meccanismo di difesa che porta i figli a cominciare a nascondere quello che gli succede, perché temono la reazione dei genitori. Un figlio potrebbe avere una difficoltà e volerla raccontare, ma sa che dopo dovrà tranquillizzare anche l'adulto, trasformando il dialogo in un onere emotivo per entrambi. Il libro di Giuseppe Lavenia, intitolato Troppo Amore - Come smettere di essere genitori ansiosi e pubblicato da San Paolo Edizioni, esplora queste dinamiche per aiutare le famiglie a trovare un equilibrio sano.

La differenza tra protezione e limitazione della vita

Vedere un figlio deluso fa male, soprattutto quando si sa che si potrebbe intervenire e farlo stare subito meglio, ma quell'intervento, se diventa automatico, può togliergli l'occasione di scoprire come si affrontano un'attesa, una sconfitta o qualcosa che non riesce al primo tentativo. Lavenian fa l'esempio di un bambino che perde a un gioco e si arrabbia: se i genitori cambiano sempre le regole per farlo vincere, gli rendono difficile fare esperienza di quella delusione e vederla passare.

Con le situazioni temute può crearsi un meccanismo simile: evitarle dà sollievo nell'immediato, ma può mantenere la paura viva nel tempo. Alla lunga, il rischio è che ogni ostacolo sembri troppo grande e serva sempre qualcuno che lo rimuova, impedendo al ragazzo di sviluppare fiducia nelle proprie risorse. Lavenia parla di difficoltà affrontabili, commisurate alle capacità del bambino, come obiettivo da raggiungere attraverso un approccio equilibrato.

Strategie concrete per genitori ansiosi e adolescenti

Una preoccupazione proporzionata aiuta a valutare un rischio, prepararsi e poi lasciare che il figlio viva l'esperienza. Informarsi su come è organizzata una gita è comprensibile, ma impedirgli di partecipare, pur avendo ricevuto rassicurazioni adeguate, perché il genitore non riesce a tollerare la distanza merita una riflessione profonda. Questo tipo di comportamento restringe progressivamente la vita familiare, trasformando ogni uscita in una trattativa e ogni novità in un possibile pericolo.

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Contano sempre l'età, le capacità del figlio e la situazione concreta. Lavenia suggerisce di fermarsi su una domanda chiave: quello che sto per fare serve a proteggerlo da un rischio reale o soprattutto a far passare la mia agitazione? Un confine chiaro rende comprensibile ciò che ci aspettiamo e lascia uno spazio dentro il quale un figlio può muoversi liberamente. Con un adolescente, per esempio, si possono concordare dove va, come rientra, un orario e cosa fare se cambia il programma.

A quel punto, deve poter trascorrere la serata senza essere chiamato ogni dieci minuti. Il controllo diventa invasivo quando nessun accordo basta e abbiamo bisogno di verificare continuamente, fino a entrare in ogni conversazione o a decidere ogni amicizia. Nel libro Lavenia insiste su questa differenza, spiegando come mettere dei confini chiari e sostenibili con i figli sia essenziale per la loro salute mentale.

Metodi pratici per ridurre l'ansia genitoriale

Con un adolescente è utile discutere le modalità e ascoltare le sue proposte, mantenendo la responsabilità delle decisioni che riguardano la sicurezza. Anche le regole devono essere chiare, conosciute e praticabili, evitando minacce enormi che il giorno dopo ritiriamo. Possiamo ascoltare la sua rabbia senza cambiare immediatamente decisione per farla cessare, perché questo 'abbassa la reazione, prendendosi una pausa e rallentando il tono.

In questo modo si restituisce al figlio la parte di esperienza e di responsabilità che può sostenere, restando disponibili ma non invasivi. Lavenia consiglia di cominciare da una situazione piccola e ricorrente, nella quale abitualmente ci sostituiamo a lui, e chiedergli: posso lasciare che tu provi da solo questa volta? Se l'ansia occupa gran parte della giornata, merita anche uno spazio di aiuto per il genitore, sottolineando che chiedere sostegno non è un segno di debolezza ma di saggezza educativa.