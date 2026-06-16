Trovatο il corpo della professoressa uccisa dal nipote: la confessione del 17enne e le indagini in corso

Dopo tre giorni di ricerche, i vigili del fuoco hanno scoperto i resti della professoressa Anna Bianchi, omicida da parte del nipote 17enne. Scoperte, testimonianze video e le prime conclusioni delle autorità.

Dopo tre giorni di incessanti operazioni di ricerca, nella mattinata del 16 giugno i vigili del fuoco hanno individuato il corpo della professoressa Anna Bianchi, docente di 53 anni uccisa a San Stino di Livenza, nella provincia di Venezia.

Il responsabile del delitto è il nipote della vittima, un giovane di 17 anni, il quale ha confessato l'omicidio e ha dichiarato di aver gettato il cadavere nel canale Malgher. Le prime indagini, avviate subito dopo la sparizione dell'insegnante, non avevano prodotto alcun risultato; solo con l'intervento di squadre specializzate e l'impiego di droni è stato possibile individuare i resti umani.

Il corpo è stato rinvenuto non dove il giovane aveva indicato, ma a diversi chilometri di distanza, trascinato dalle correnti del fiume Lemene, nella zona di Settesorelle, non lontano da un avamposto di ricerca. Sul luogo sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri di Venezia e il medico legale, che hanno avviato le prime perizie tecniche. Il giovane è stato fermato e ora è imputato per omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Dopo la detenzione ha trasferito la sua permanenza in una comunità per minori della provincia di Treviso; il suo compleanno, che segnerà il passaggio ai maggiori, è previsto fra due mesi. Gli investigatori hanno ipotizzato come movente una serie di dispute di natura economica tra la professoressa e membri della famiglia del fratello del soggetto, ma hanno escluso qualsiasi coinvolgimento di altri familiari nell'atti criminosi.

Le registrazioni della videosorveglianza dell'abitazione hanno mostrato il giovane impegnato a trasportare una carriola contenente un telo, presumibilmente con il corpo all'interno, verso il canale. Tale materiale audiovisivo suggerisce che il ragazzo abbia agito da solo, senza la conoscenza o il supporto dei genitori o di altri parenti. La confessione del 17enne resta oggetto di ulteriori approfondimenti da parte della Procura.

Con il ritrovamento dei resti è ora possibile procedere all'autopsia, che fornirà elementi cruciali per determinare le cause della morte e verificare eventuali violenze pre‑morte. Le autorità hanno sottolineato l'importanza di una risposta rapida e coordinata tra vigili del fuoco, forze dell'ordine e personale medico‑legale, che ha permesso di individuare il corpo nonostante le difficoltà imposte dal territorio fluviale.

La comunità di San Stino di Livenza è sotto shock per la tragedia, e si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane, sia per la fase processuale sia per le eventuali misure di supporto psicologico rivolte alle persone colpite dall'accaduto





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