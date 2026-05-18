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Trovata morta e indagata per omicidio Veronica Zanette di 26 anni.

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Trovata morta e indagata per omicidio Veronica Zanette di 26 anni.
Trovata MortaVeronica Zanette
📆5/18/2026 8:53 AM
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Una ragazza di 26 anni è stata ritrovata morta nella sua abitazione in Pelos, da un cordoglio. E si indaginano per omicidio ma non c'è a conoscenza dell'enesità di chi abbia potuto dare luogo a questo tragito. Inoltre, alla ragazza non è riuscita a salvarsi dopo essere stata chiamata dai soccorritori, e il medico legale intervenuto ci sarà dovrà fornire elementi utili a chiarire la causa-del-delitto.

Veronica Zanette , una ragazza di 26 anni, è stata ri trovata morta in casa nella zona di Pelos, poco fuori da Auronzo. Questa mattina, mentre gli operatori del Suem stavano cercando di rianimarla, ella non è riuscita a resistere.

Purtroppo, non c'è stato niente che potessero fare per salvarla. Subito dopo, gli operatori del Suem hanno lasciato l'ambiente alla fase della prognosi, lasciata alla competenza del medico legale. , Antonello Cirnelli, medico legale in servizio presso la Procura della Repubblica. , Il sostituto procuratore, Marta Tollardo, ha disposto l'autopsia sul corpo della giovane al fine di chiarire tutte le circostanze che hanno portato a questo tragitto così negativo e di chiarire tutte le cause del suo decesso.

, I carabinieri sono intervenuti in casa presso la quale Veronica si trovava in ospite. , Sono stati effettuati di tutti i rilievi del caso, dopo aver passato in rassegna le ultime ore della ragazza e le sue frequentazioni. L'incaricato della Procura della Repubblica è dottor Antonello Cirnelli, medico legale, e ha il compito di raccogliere tutto il necessario per le indagini preliminari per chiarire tutte il sospettati alla base della morte della 26enne.

, Solo dopo essere stata effettuata l'autopsia, verrà dato il nulla osta per la sua interruzione e potrà seguire una processione funeraria ieri la comunità a salutare per l'ultima volta questa ragazza che tanto era conosciuta e apprezzata per essere una ragazza sorridente e appassionante di fotografia

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Trovata Morta Veronica Zanette

 

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