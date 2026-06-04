Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Trovata morta in casa in un lago di sangue, la tragica scoperta del figlio

Notizie Di Cronaca News

Trovata morta in casa in un lago di sangue, la tragica scoperta del figlio
Omicidio ColposoAutopsiaMolvena Di Colceresa
📆6/4/2026 5:41 PM
📰leggoit
34 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 34% · Publisher: 51%

La procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per carico di ignoti e disposto l'autopsia dopo la scoperta del corpo di una 92enne morta in casa nella giornata di martedì, 2 giugno, a Molvena di Colceresa (Vicenza).

Trovata morta in casa in un lago di sangue, la tragica scoperta del figlio: si indaga per omicidio colposo , la verità dall'autopsia nella casa in cui viveva.

È accaduto nella giornata di martedì, 2 giugno, a Molvena di Colceresa (Vicenza) dove una 92enne è stata trovata senza vita nell'abitazione. A fare la scoperta è stato il figlio della vittima, che ha subito lanciato l'allarme ai sanitari. I soccorsi, però, una volta intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziana. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Bassano del Grappa.

Date le circostanze della morte dell'anziana, la procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per carico di ignoti e disposto l'autopsia, nonostante sul corpo della vittima, a un primo esame, non siano state rilevate ferite esterne

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

leggoit /  🏆 40. in İT

Omicidio Colposo Autopsia Molvena Di Colceresa Vicenza Carabinieri Di Bassano Del Grappa

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vicenza interessato a un vecchio conoscente per l'attaccoVicenza interessato a un vecchio conoscente per l'attaccoLa Sampdoria ha buone notizie dall'infermeria, mentre la Juve Stabia potrebbe perdere Lovisa. Lusuardi del Pisa si è operato e dovrebbe essere pronto per il ritiro. Tutti i retroscena sull'arrivo di Domenico Tedesco al Bologna.
Read more »

Caso Minetti, ecco chi era l'avvocata trovata carbonizzataGli avvocati Fisicaro e Calcaterra: 'Non è mai stato il legale dei genitori biologici del bambino - Nel procedimento di adozione trasparenza sui suoi procedimenti italiani'
Read more »

Venezia, nuovo prestito in Serie B per il giovane Okoro: c'è il Vicenza sull'attaccanteVenezia, nuovo prestito in Serie B per il giovane Okoro: c'è il Vicenza sull'attaccanteCon il ritorno in Serie A, il Venezia è chiamato a valutare attentamente il futuro di diversi giovani che potrebbero trovare poco spazio nella rosa della prossima stagione.
Read more »

Genoa, avanti con Messias: trovata l'intesa di massima per il rinnovo di contrattoGenoa, avanti con Messias: trovata l'intesa di massima per il rinnovo di contrattoIl futuro di Junior Messias sembra destinato a rimanere a tinte rossoblù.
Read more »



Render Time: 2026-06-04 20:40:57