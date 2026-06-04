La procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per carico di ignoti e disposto l'autopsia dopo la scoperta del corpo di una 92enne morta in casa nella giornata di martedì, 2 giugno, a Molvena di Colceresa (Vicenza).

Trovata morta in casa in un lago di sangue, la tragica scoperta del figlio: si indaga per omicidio colposo , la verità dall'autopsia nella casa in cui viveva.

È accaduto nella giornata di martedì, 2 giugno, a Molvena di Colceresa (Vicenza) dove una 92enne è stata trovata senza vita nell'abitazione. A fare la scoperta è stato il figlio della vittima, che ha subito lanciato l'allarme ai sanitari. I soccorsi, però, una volta intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziana. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Bassano del Grappa.

Date le circostanze della morte dell'anziana, la procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per carico di ignoti e disposto l'autopsia, nonostante sul corpo della vittima, a un primo esame, non siano state rilevate ferite esterne





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Omicidio Colposo Autopsia Molvena Di Colceresa Vicenza Carabinieri Di Bassano Del Grappa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vicenza interessato a un vecchio conoscente per l'attaccoLa Sampdoria ha buone notizie dall'infermeria, mentre la Juve Stabia potrebbe perdere Lovisa. Lusuardi del Pisa si è operato e dovrebbe essere pronto per il ritiro. Tutti i retroscena sull'arrivo di Domenico Tedesco al Bologna.

Read more »

Caso Minetti, ecco chi era l'avvocata trovata carbonizzataGli avvocati Fisicaro e Calcaterra: 'Non è mai stato il legale dei genitori biologici del bambino - Nel procedimento di adozione trasparenza sui suoi procedimenti italiani'

Read more »

Venezia, nuovo prestito in Serie B per il giovane Okoro: c'è il Vicenza sull'attaccanteCon il ritorno in Serie A, il Venezia è chiamato a valutare attentamente il futuro di diversi giovani che potrebbero trovare poco spazio nella rosa della prossima stagione.

Read more »

Genoa, avanti con Messias: trovata l'intesa di massima per il rinnovo di contrattoIl futuro di Junior Messias sembra destinato a rimanere a tinte rossoblù.

Read more »