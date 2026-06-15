Trovati i corpi di almeno quindici migranti sulle coste libiche vicino a Khumas

Il Centro di medicina d'urgenza libico ha ritrovato i corpi di almeno quindici migranti spiaggiati nella città di Khumas, a est di Tripoli. Le immagini mostrano i soccorritori con tute protettive che recuperano i corpi avvolti in sacchi di plastica. La tragedia si inserisce nel contesto instabile della Libia, da anni teatro di flussi migratori pericolosi verso l'Europa.

I corpi di almeno quindici migranti sono stati ritrovati sulle coste libiche, precisamente nella città di Khumas , situata circa 118 chilometri a est di Tripoli .

L'evento è stato confermato dal Centro di medicina d'urgenza e assistenza, operante sotto il ministero della Salute libico, che ha anche diffuso immagini dei soccorritori in tute protettive mentre recuperavano i corpi avvolti in sacchi di plastica e procedevano alle sepolture. La tragedia si inserisce in un contesto più ampio di flussi migratori diretti verso l'Europa, che da anni utilizzano la Libia come principale punto di transito.

Dal 2011, anno della caduta di Muammar Gheddafi, il paese nordafricano è preda dell'instabilità politica e della presenza di gruppi armati, trasformandosi in un territorio pericoloso anche per i migranti che vi transitano. Molti di loro, provenienti da nazioni dell'Africa subsahariana in fuga da guerre e povertà, affrontano viaggi estremamente rischiosi attraverso il deserto del Sahara o via mare, spesso sotto il controllo di trafficanti di esseri umani.

Le condizioni disumane nei centri di detenzione libici, gremiti e privi di cure adeguate, contribuiscono all'aumento delle vittime. Le autorità internazionali più volte hanno denunciato gli abusi e chiesto la chiusura di tali strutture, senza però ottenere risultati concreti. Questo ritrovamento di massa evidenzia ancora una volta la mancanza di sicurezza e la crisi umanitaria in atto lungo le rotte migratorie del Mediterraneo centrale.

I soccorritori locali, nonostante le limitate risorse, si adoperano per gestire le emergenze, ma la portata del fenomeno supera le loro capacità. Il caso di Khumas è solo l'ultimo di una lunga serie di naufragi e ritrovamenti simili nelle coste libiche, che registrano centinaia di morti ogni anno. Per contrastare il fenomeno, l'Unione Europea ha stretto accordi con la Libia per fermare le partenze, finanziando e addestrando le guardie costiere libiche.

Tali politiche sono state criticate da organizzazioni per i diritti umani, che sottolineano come il risultato sia il respingimento di migranti verso un paese dove sono esposti a violenze e sfruttamento. La comunità internazionale continua a dibattere su come gestire i flussi migratori, mentre i morti in mare e sulle spiagge libiche continuano a salire. Questo episodio solleva ancora una volta domande sulla responsabilità politica e sulla necessità di corridoi umanitari sicuri per chi fugge da conflitti e povertà.

La situazione rimane critica e senza una soluzione a lungo termine, le tragedie come quella avvenuta a Khumas probabilmente si ripeteranno





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