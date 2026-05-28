Trovati i resti di Daniela Ruggi: il fratello si difende

La scoperta del teschio nella torre Pignone ha portato alla luce i resti di Daniela Ruggi, scomparsa nel 2024. Il fratello della vittima ha dichiarato di non aver mai voluto fare del male alla sorella e di aver cercato di aiutarla in ogni modo possibile.

I resti di Daniela Ruggi sono stati ritrovati in una torre abbandonata nella frazione di Montefiorino , sull'Appennino modenese. La svolta nelle indagini sulla scomparsa della 32enne, avvenuta nel settembre del 2024, è arrivata dopo il rinvenimento del teschio il primo gennaio 2026 all'interno della torre Pignone, un edificio diroccato che si trova nella stessa frazione.

Secondo quanto riportato dalle fonti, la gran parte delle ossa della donna è stata ormai individuata all'interno della struttura. Nel borgo modenese sono intervenuti i carabinieri, i consulenti incaricati dalla Procura, il legale del fratello della vittima e gli archeologi forensi per analizzare le macerie. Gli inquirenti hanno dovuto spostare i detriti più pesanti per capire l'esatta posizione del corpo al momento del crollo di alcuni pavimenti interni.

Tutti gli oggetti rinvenuti, compresi gli indumenti attribuiti alla 32enne, sono stati repertati nel tentativo di ricostruire le ultime ore di vita della donna





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