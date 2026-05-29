Sono stati trovati resti umani in mare nei pressi dell'isola di Tavolara. La scoperta è stata fatta da un pescatore e gli uomini della capitaneria di porto sono intervenuti per recuperare i resti e avviare le indagini.

Sono stati trovati resti umani in mare nei pressi dell'isola di Tavolara . La scoperta è stata fatta da un pescatore che si trovava nelle vicinanze.

Non si esclude che possa trattarsi dei resti dei fratelli Lorenzo e Giuseppe Deiana, scomparsi in mare nell'aprile del 2025. Il 19 aprile del 2025, i due fratelli di 24 e 20 anni, erano usciti per una battuta di pesca sportiva a bordo della loro piccola imbarcazione di quattro metri in vetroresina, ma non sono mai tornati. Le ricerche dei fratelli Deiana si erano concentrate nelle settimane successive alla scomparsa, in particolare nella zona di Capo Figari.

Erano stati recuperati alcuni oggetti: un giubbotto salvagente, degli stivali e uno zainetto con una canna da pesca. Gli uomini della capitaneria di porto sono intervenuti per recuperare i resti e avviare le indagini. La scoperta è stata fatta oggi, 29 maggio, e la notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

La zona di Capo Figari è nota per essere un luogo di grande bellezza naturale, ma anche per essere un luogo di grande pericolo per i marinai e i pescatori. La notizia della scoperta dei resti umani ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale e ha sollevato molte domande sulla sicurezza e sulla protezione dei marinai e dei pescatori che si trovano in mare





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