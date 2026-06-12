Trovato senza vita Mattia Testi, il ragazzo di Spinea scomparso il 4 giugno

Dopo giorni di ricerche, il corpo di Mattia Testi, il giovane di Spinea (Venezia) disperso dal 4 giugno, è stato ritrovato senza vita nei campi di Fornase. Le autorità escludono segni di violenza. I sindaci di Spinea e Venezia esprimono cordoglio.

La brutta notizia è arrivata nella serata di giovedì 11 giugno, dopo giorni di intense ricerche che hanno visto impegnati le forze dell'ordine, la protezione civile, la polizia locale e i vigili del fuoco.

Mattia Testi, purtroppo, è stato ritrovato senza vita poco distante da dove erano cominciare le ricerche. Del ragazzo di Spinea (Venezia) si erano perse le tracce dal 4 giugno scorso. Il corpo è stato individuato nel tardo pomeriggio di giovedì 11 giugno nei campi di Fornase, vicino a un ripetitore, a poche centinaia di metri dal luogo dell'ultimo avvistamento. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco.

Le ipotesi sul decesso sono aperte, ma dalle prime informazioni sarebbero esclusi segni di violenza sul corpo. Giovedì scorso, Mattia Testi si trovava al parco di via Bennati: lì avrebbe discusso con un amico e poi si sarebbero separati, andando ciascuno per la propria strada. In quel frangente sembra che in un momento di rabbia abbia rotto il cellulare.

Trascorsi i primi giorni senza notizie, dopo la denuncia dei genitori, come da prassi è scattato il piano di ricerca per le persone scomparse, attivo fino al tragico ritrovamento. Questo il messaggio del sindaco di Spinea, Franco Bevilacqua: "A nome dell'intera comunità di Spinea desidero esprimere il più profondo cordoglio per questa tragica notizia. In questi giorni la nostra città ha condiviso con apprensione la speranza di un esito diverso e oggi si trova unita nel dolore.

Alla famiglia di Mattia rivolgiamo il nostro abbraccio e la nostra vicinanza". Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal sindaco di Venezia, Simone Venturini: "La notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Mattia Testi mi rattrista profondamente. A nome mio e di tutta la città metropolitana di Venezia esprimo profondo cordoglio per questa terribile tragedia. La mia vicinanza va in primis alla famiglia, agli amici ma anche a tutta la comunità spinetense. Oggi è un giorno molto triste per tutta la città metropolitana"





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