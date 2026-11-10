True crime in tv: Carmelo Dambone spiega il fascino della cronaca nera

Lo psicoterapeuta Carmelo Dambone analizza perché il true crime conquista il pubblico televisivo e quali rischi comporta la spettacolarizzazione dei casi giudiziari.

La cronaca nera e i casi giudiziari sono diventati i protagonisti del palinsesto televisivo, con programmi che occupano sia il daytime sia la prima serata. Il fenomeno del true crime ha progressivamente sostituito il gossip tradizionale, con trasmissioni dove si discute quasi esclusivamente di Alberto Stasi e Andrea Sempio, nell'ambito del caso di Garlasco. Per capire le ragioni di questa tendenza, abbiamo interpellato il professor Carmelo Dambone, psicoterapeuta, Presidente della Società Italiana di Psicologia Clinica Forense e docente presso l'Università IULM.

Nei mesi scorsi anche la giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli si era espressa in modo critico su questo tipo di programmi. Il dibattito riguarda il ruolo di avvocati, psicologi, esperti e conduttori che spesso si espongono in prima persona, trasformando lo studio televisivo in un tribunale permanente.

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Perché il true crime affascina il pubblico tv

Secondo Carmelo Dambone, il true crime esercita un fascino forte perché il crimine ha un impatto profondo sul piano psicologico e comunicativo. I programmi sollecitano e suggestionano il pubblico, mantenendo alta l'attenzione su un singolo fenomeno.

Il meccanismo è quello della serialità: il caso di cronaca viene trasformato in una sorta di fiction a puntate, con protagonisti, colpi di scena e schieramenti contrapposti. Lo stesso Dambone sottolinea che film, serie e videogiochi utilizzano spesso linguaggi anche violenti, e la televisione si inserisce in questo solco.

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Il caso Garlasco e la fiducia nelle indagini

Il professor Dambone ritiene che il caso di Garlasco continui a catturare l'attenzione perché gli organi investigativi sono sotto attacco, e questo alimenta l'idea che non ci si possa fidare dell'operato delle forze di polizia.

Dambone afferma invece di avere fiducia nei RIS, che a suo giudizio contano su professionisti di eccellente qualità. Eventuali errori al loro interno, precisa, sono una questione distinta, da approfondire e da punire secondo i termini di legge, qualora sia accertata la responsabilità.

Criminologi mediatici e rischio di giustizia spettacolo

Dambone individua il problema principale nei professionisti che commentano le indagini in televisione senza una reale conoscenza delle carte processuali. Il suo giudizio è che tali interventi risultino non corretti sul piano etico e deontologico.

Lo studioso utilizza l'espressione criminologi mediatici per indicare chi frequenta assiduamente il piccolo schermo per commentare la cronaca e formulare diagnosi. Precisa però che, pur proclamandosi tali, questi soggetti non sono criminologi, poiché la loro attività riguarda soprattutto le indagini sugli autori, competenza che appartiene in prevalenza alla polizia e agli investigatori.

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Dambone dichiara di essere molto prudente quando viene contattato per partecipare a trasmissioni di questo tipo e di non amare i processi in tv. Teme in particolare la costruzione del mostro mediatico, perché diventa poi difficile riabilitare una persona, mentre il carcere dovrebbe avere finalità riabilitative.

Effetti della spettacolarizzazione sul pubblico

Per Dambone la spettacolarizzazione del crimine modifica la percezione del rischio, con effetti più forti sui soggetti vulnerabili. Il rischio è che si pensi che i reati siano in forte aumento, un'idea che secondo lo psicoterapeuta andrebbe verificata alla luce dei dati.

Lo psicoterapeuta mette in guardia anche dall'uso di termini clinici come narcisismo o rapporti tossici, facilmente condivisi nel circuito mediatico. Espressioni come pedofilo che ha violentato una bambina presuppongono una diagnosi, e per questo i termini clinici, a suo avviso, andrebbero lasciati agli esperti.

Dambone propone infine di distinguere tra verità giuridica, fondata sugli elementi raccolti e sul processo, verità psicologica riferita al soggetto coinvolto e verità mediatica, che ha il maggiore impatto sul pubblico. Il processo, osserva, si gioca sempre più nella fase delle indagini preliminari, e molti casi vengono ricordati solo nel loro esordio investigativo, mentre il seguito viene spesso ignorato.