Truffa ai danni di anziani a Avellino: arrestato giovane con origini militari

Arrestato a Avellino un truffatore che fingeva di essere carabiniere per estorcere oggetti d'oro agli anziani. Il figlio, maresciallo della Finanza, ha bloccato l'operazione.

Un giovane di 19 anni è stato arrestato dalle forze dell'ordine a Avellino per aver tentato di truffare una coppia di anziani. L'individuo aveva assunto l'identità di un carabiniere per convincere la vittima femminile a consegnargli preziosi oggetti d'oro. La truffa è stata sventata grazie all'intervento tempestivo del figlio della coppia, che lavora come maresciallo nella Guardia di Finanza, segnalando immediatamente la situazione alla Squadra Mobile.

L'identità falsa dei carabinieri

Le indagini hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto, evidenziando come il giovane truffatore avesse contattato gli anziani per indurli a consegnare i propri beni di valore. Per giustificare la richiesta, aveva prospettato alla donna un probabile coinvolgimento del marito in una rapina avvenuta nei giorni precedenti all'incontro. Questa strategia psicologica mirava a generare un senso di urgenza e paura, sfruttando la vulnerabilità delle vittime per ottenere il possesso degli oggetti preziosi.

Also read Avellino-Pisa sospesa per 5 minuti: problemi al monitor, la gara poi riesce a riprendere

Il ruolo cruciale del figlio militare

L'obiettivo principale del truffatore era quello di verificare quali oggetti in oro fossero effettivamente disponibili presso l'abitazione della coppia. Una volta accertata la presenza di tali valori, avrebbe voluto impossessarsene direttamente. Tuttavia, la situazione è cambi drasticamente quando la famiglia ha allertato le autorità competenti. È stato proprio il figlio della coppia, un maresciallo della Guardia di Finanza, a fornire la segnalazione decisiva che ha permesso alle forze dell'ordine di intervenire con prontezza.

L'intervento della Squadra Mobile

Dopo aver ricevuto l'allarme dal maresciallo, gli agenti della Squadra Mobile si sono immediatamente recati presso l'abitazione degli anziani. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di bloccare il giovane truffatore mentre tentava di attuare il suo piano criminale. L'azione di polizia ha dimostrato l'efficacia della collaborazione tra la famiglia e le istituzioni nella tutela delle persone fragili, impedendo che il furto o la truffa si consumassero.

Advertisement

Contesto operativo della Procura di Avellino

L'operazione rientra in una linea d'azione coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino. Questa direzione mira specificamente a prevenire e contrastare i reati predatori, con un'attenzione particolare alla tutela delle persone anziane e delle fasce più vulnerabili della popolazione. L'autorità giudiziaria ha intensificato gli sforzi per garantire la sicurezza dei cittadini più esposti al rischio di essere presi di mira da criminali opportunisti.

Risultati nelle azioni antidroga e antifrode

Negli ultimi tempi, l'attività investigativa condotta dalle forze dell'ordine nella provincia di Avellino ha portato a risultati significativi. L'azione mirata ha consentito l'identificazione e l'arresto di numerosi truffatori e criminali. Molti di questi sono stati colti in flagranza di reato, mentre altri sono stati fermati in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare emesse dalla magistratura competente, consolidando un'efficace strategia di contrasto alla criminalità.