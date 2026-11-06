Truffa ai danni di imprenditore ferrarese: 200 mila euro falsi per espansione ristorante

Un imprenditore ferrarese di 70 anni perde 40 mila euro in una truffa orchestrata da cinque persone. Banconote false per finanziare l'espansione del ristorante a Fiesso Umbertiano.

Una truffa di proporzioni considerevoli ha colpito un imprenditore locale nella zona di Rovigo, trasformando un progetto di crescita aziendale in una grave perdita economica. La vicenda riguarda un titolare di un ristorante a Fiesso Umbertiano, di 70 anni, il cui obiettivo era ampliare la propria struttura ricettiva acquistando un immobile adiacente.

Il piano fraudolento dei broker ungheresi

L'iniziativa truffaldina è stata messa in atto da una rete criminale composta da cinque persone, indagate per truffa aggravata e possesso di documenti falsi. L'anello debole è stato un conoscente di 43 anni residente nel Rodigino, che ha proposto all'imprenditore un finanziamento di 200 mila euro tramite due presunti broker di una società con sede in Ungheria ma operativi a Brescia.

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La proposta era presentata come un'occasione unica: denaro contante disponibile immediatamente, senza interessi, da restituire tramite rate mensili di 8 mila euro. L'unica condizione richiesta era il versamento anticipato di 40 mila euro in banconote di piccolo taglio a titolo di garanzia.

L'incontro e la consegna del denaro falso

L'appuntamento è stato fissato con due intermediari di 59 e 32 anni, residenti a Rovigo. L'imprenditore ferrarese, convinto della solidità dell'operazione, ha consegnato i 40 mila euro legittimi. In cambio, ha ricevuto 1.152 banconote da 200 euro, per un totale nominale di 230.400 euro.

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Per rendere l'operazione credibile, i truffatori hanno utilizzato una macchina contabanconote portatile manomessa. Solo dopo la partenza dei presunti finanziatori, il settantenne ha scoperto l'inganno: le banconote riportavano chiaramente la dicitura fac-simile, privandole di qualsiasi valore legale.

L'intervento della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza della tenenza di Occhiobello, coordinata dalla procura di Rovigo, ha avviato le indagini. L'operazione ha coinvolto l'uso di unità cinofile specializzate nella ricerca di denaro contante, i cosiddetti cash dog, per localizzare le tracce della frode.

Grazie alle perquisizioni, è stato effettuato il sequestro preventivo dei 40 mila euro originali. Inoltre, in un'abitazione di Rovigo, i militari hanno trovato tre documenti d'identità falsi, portando all'arresto in flagranza di una donna di 33 anni, moglie di uno dei broker.

Conseguenze legali e recupero beni

La donna è stata processata per direttissima dal tribunale di Rovigo e condannata a un anno di reclusione. Gli accertamenti hanno portato al sequestro di una Tesla Model Y con targa svizzera a Castelguglielmo, utilizzata dalla compagna ungherese del 43enne.

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L'auto, oggetto di appropriazione indebita per un contratto di leasing risolto per inadempimento nel maggio 2026, sarà restituita ai legittimi proprietari. La procura continua a verificare il coinvolgimento degli altri indagati nel quadro di una truffa aggravata.